Huelga docente en protesta por los bajos salarios y las condiciones laborales inadecuadas

El Reino Unido se prepara para un conflicto en las escuelas públicas a medida que los docentes de todo el país se declaran nuevamente en huelga este mes en protesta por los bajos salarios y las condiciones laborales inadecuadas.

La decisión de los miembros del Sindicato Nacional de Educación (NEU) de rechazar la última oferta salarial del gobierno ha llevado a una votación histórica que resultó en un apoyo del 98% a la huelga.

The @NEUnion consultative ballot on the Government’s pay offer has been rejected by an overwhelming 98% of NEU teacher members in England on a turnout of 66%. #NEU2023 #SaveOurSchhols pic.twitter.com/VERoTJ3vJW

El ministra de Educación, Gillian Keegan, calificó la medida de «extremadamente decepcionante» y dijo que simplemente «resultará en más interrupciones para los niños y menos dinero para los maestros hoy».

Sin embargo, los docentes se mantienen firme en su decisión.

A los maestros se les ofreció un pago único de 1.000 libras este año y un aumento del 4,3% el próximo año, junto con un incremento en los salarios iniciales a 30.000 libras a partir de septiembre.

Sin embargo, el NEU encontró la oferta «insultante» y dijo que no abordó adecuadamente la escasez de maestros en las escuelas.

Our members are disappointed in your insulting pay offer @RishiSunak . That’s why they voted overwhelmingly to reject it. We need a much better offer to end this dispute! #PayUp #SaveOurSchools https://t.co/XBvBtnzL09

En una decisión masiva, 191.319 miembros de NEU votaron a favor de rechazar el acuerdo, lo que llevó a la convocatoria de una huelga en dos días: el jueves 27 de abril y el martes 2 de mayo.

En la conferencia anual del sindicato en Harrogate, los secretarios Generales Conjuntos Mary Bousted y Kevin Courtney dejaron claro que no han dado marcha atrás en la lucha por los derechos de los maestros.

Thank you to Tom for this photo!

It is great to see so many of our members on our first day of conference. We are the NEU and we will #SaveOurSchools

Send us your photos of #NEU2023 conference here https://t.co/V8A4EpXY2k pic.twitter.com/RAJM47Rw1p

— National Education Union (@NEUnion) April 3, 2023