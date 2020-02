Hugo Gatti fue muy duro con Lionel Messi y dijo que no existe al lado de Diego Maradona

En la previa del duelo entre Barcelona y Napoli por los octavos de final de la Champions League, surgió nuevamente el debate sobre si Messi superó a Diego Maradona. “Está muy lejos, al lado de lo que vi yo, no existe”, sentenció el “Loco”.

“Yo estuve en Boca y la Selección Argentina con Maradona. Diego es mejor, sin discusión. Messi no lo superó. Además, Diego apareció en momentos grandes, en partidos importantes, Messi no”, manifestó Gatti.

Luego, el exarquero fue más allá y aseguró que el rosarino ni siquiera se encuentra en la discusión sobre el mejor futbolista de la historia: “Vuelvo a repetir, tal vez canso, pero el mejor que vi en vida fue Pelé y después Alfredo Di Stéfano”.

Vale recordar que meses atrás, Gatti utilizó el mismo espacio para comprar a Messi con Ángel Di María: “Las últimas dos Champions League que jugó Messi no tocó el balón, y con Argentina tampoco tocó el balón. Es más Di María que Messi. Esa es la realidad, y no tiene que doler. En partidos grandes no lo vi”.