Hugo Moyano: “Esto que está pasando fortalece al Presidente”

En la previa al plenario del Frente Sindical, Hugo Moyano respaldó al presidente Alberto Fernández en medio de la crisis desatada luego del resultado de las elecciones PASO.

Para el camionero, el primer mandatario saldrá «fortalecido», al tiempo que pidió que se mantenga la unidad.

«La gente los votó y necesitamos que estén juntos», reclamó Moyano en una entrevista radial, horas antes de encabezar un plenario de secretarios generales del Frente Sindical donde ratificarán el apoyo a Fernández y definirán los pasos a seguir de cara a la renovación de autoridades en CGT.

Moyano aseguró que la unidad del Frente de Todos no está en riesgo. «Si somos inteligentes no puede ocurrir. Si no le estamos haciendo el caldo gordo al gorilismo. Hay que tratar de evitar desencuentros para no hacerle caldo gordo al gorilismo», destacó.

Sin embargo, y después de insistir que Fernández «saldrá fortalecido», lanzó un tiro por elevación a la vicepresidenta al remarcar que «no es posible que se pretenda condicionar al presidente ni nada que se ele parezca».

«Creo que la sociedad está reclamando que se mantenga la democracia y que la autoridad del Presidente no se debilite. Yo no se cual ha sido las intención. No creo que haya sido la intención perjudicar, pero si así fue pasó lo contrario porque esto fortalece al Presidente», insistió.

Las declaraciones de Moyano coinciden con lo comunicado horas atrás por la CGT y las palabras de su cosecretario general Héctor Daer: «Por supuesto que ratificamos (el apoyo) al Presidente Alberto Fernández. Creemos que el Presidente tiene que tener la templanza para desenvolverse en esta crisis», dijo el dirigente de la Sanidad.

Moyano y la Federación de Trabajadores Camioneros ya se habían pronunciado el miércoles a través de un documento en el que respaldaron a Fernández.

Señalaron en el texto que «el gremio acompañará y estará junto al Gobierno hasta las últimas consecuencias, porque defiende la democracia como base fundamental del país, golpeado por las políticas nefastas de Cambiemos hasta 2019 y por una pandemia que sacudió la salud y la economía de todos los países del mundo».