Hugo Moyano habló de todo: las 10 frases más destacadas del camionero

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, pisó un estudio televisivo después de mucho tiempo y habló de todo. Analizó el presente del país, respaldó al gobierno de Alberto Fernández y opinó sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner.

También desmintió una pelea con su hijo Pablo y aseguró que de ser hoy titular de la CGT «saldría a la calle a apoyar al gobierno».

Las frases más destacadas de la entrevista concedida al programa Desiguales de la TV Pública:

1- «El Gobierno está con el trabajador. Hay que transmitirle al trabajador que la situación del mundo se ve reflejada en el país, que no se dejen engañar por aquellos que critican y dicen que todo se está haciendo mal».

2- «El Gobierno está haciendo una tarea muy importante pero las cosas están muy difíciles. Estar al frente de este país después de las cosas que ha sufrido con la pandemia macrista, la pandemia del Covid y ahora la guerra de Rusia es muy complicado».

3- «El salario se defiende con las discusiones paritarias, y en eso el gobierno ha sido muy claro. Nosotros tenemos paritarias y tratamos de sacar un salario que le posibilite al trabajador mantener la dignidad con su trabajo y que no sea perjudicado por la inflación. El gobierno ofrece la posibilidad de mantener la libertad de las paritarias».

4- «El empleo se genera con la producción y el consumo. Los que proponen bajar impuestos y flexibilizar las tareas están completamente equivocados, eso trae que el trabajador tenga menos protección y lo quieren convertir en esclavo».

5- «Las críticas (al gobierno) son totalmente desmedidas. El Gobierno ha puesto en marcha un plan económico que es complicado, porque la situación que se vive en el mundo, y en particular en la Argentina, es muy difícil».

6- “Cuando se habla del impuesto a la riqueza, de los que tienen dinero fuera del país, yo recuerdo que cuando me tocó estar al frente de la CGT, luchábamos para que no se implemente o se lleve adelante el mal llamado impuesto a las ganancias, que es un impuesto al trabajo. Y de estos señores, no aparecía ninguno».

7- “Se debería poner toda la voluntad necesaria, en especial los sectores empresarios, en contribuir a sortear esta situación, a pasarla. Tienen que hacer el esfuerzo. Si no lo hacen, no están haciendo un buen papel no solamente como empresarios sino como argentinos. Y además se van a ver perjudicados ellos mismos”.

8- «Cristina tiene un rol importante. Tiene que hacer el esfuerzo para tratar de evitar cualquier desencuentro porque es necesario que estemos todos juntos. Sino la oposición va a aprovechar eso para profundizar las críticas».

9- «Pablo (Moyano) tiene sus formas. No estoy peleado con Pablo. Está en la CGT y apoya al gobierno, tiene buena relación con sectores del gobierno. La foto con Máximo fue una reunión más».

10- «Yo si fuera secretaria general de CGT saldría a la calle apoyar al gobierno. La CGT debería tener más firmeza en los reclamos y no perder lo que históricamente fue del peronismo y del movimiento obrero, que es la calle».