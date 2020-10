Hugo Moyano: “La próxima CGT tiene que entender la realidad”

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, se refirió esta mañana a lo que dejó la jornada del Día de la Lealtad y cruzó a la Confederación General del Trabajo (CGT): “Esta gestión ya termina, la próxima tiene que entender la realidad”.

El referente de Camioneros volvió a presionar sobre la actual conducción de la central obrera en medio de los rumores acerca de las intenciones de Pablo Moyano para comandar la organización el próximo año.

Si bien Moyano aseguró que no sabe si su hijo será candidato a secretario general de la CGT en 2021, sostuvo que “eso lo tiene que decidir la mayoría” y reiteró que “el mandato ya terminó, ya que se prorrogó por la pandemia”.

“Cuando dejé la CGT el que implementó el triunviro para evitar la división fui yo. Fue para lograr que todos los sectores de la CGT estemos unidos, desgraciadamente el triunviro no tuvo éxito porque en el gobierno anterior querían hacer una reforma laboral”, remarcó el dirigente gremial en diálogo con El Destape.

En referencia a la movilización del pasado sábado, explicó que “fue muy importante por la cantidad de gente que participó, no solo de las organizaciones gremiales. Nos emocionó la cantidad de familias que se movilizaron para celebrar el 17 de octubre”.

Respecto a las medidas tomadas por el Gobierno nacional, Moyano destacó que “algunas no son simpáticas pero deben tomarse para preservar la salud de la sociedad” y agregó que “hay cosas que seguramente no se comparten, no creemos que reunirse con la AEA (Asociación Empresaria Argentina) sea la forma, pero cada uno hace lo que cree que corresponde”.