Hungría bloqueó una ayuda financiera de 50.000 millones de euros de la UE a Ucrania

Hungría vetó una nueva ayuda financiera de la Unión Europea (UE) a Ucrania por 50.000 millones de euros, en momentos en que sigue frenado un paquete de asistencia de Estados Unidos, y los líderes del bloque solamente le pudieron dar a Kiev un compromiso de desbloquear la situación en la próxima cumbre en enero y otorgar el dinero para continuar la contraofensiva contra Rusia.

En una entrevista con una radio húngara, el primer ministro, Viktor Orban, dijo que el veto a la ayuda, decidido en una cumbre de dos días de líderes en Bruselas que finalizó este viernes, únicamente sería levantado en caso de desbloqueo de todos los fondos de la UE a su país, que fueron congelados por dudas sobre la vigencia del Estado de Derecho.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI

«Siempre dije que si se realizaba una enmienda del presupuesto de la UE (…), Hungría aprovecharía la ocasión para reivindicar claramente lo que merece. No la mitad, no un cuarto, sino la totalidad» de los fondos congelados, dijo, después de que esta semana el grupo desbloqueara 10.200 millones de euros para Hungría por considerar que cumplió con la reforma judicial que le exigía Bruselas.

Ante la incapacidad de romper el bloqueo de Orban, los líderes acordaron volver a reunirse para discutir esta cuestión «al inicio del próximo año», aunque esa cumbre aún no tiene una fecha definida.

«Estoy extremadamente confiado y optimista en que estaremos en condiciones de cumplir nuestra promesa de ayudar a Ucrania con medios financieros», dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Por su parte, Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, indicó que esa institución utilizará el tiempo que resta hasta que ocurra esa reunión «para, en cualquier caso, asegurarnos que tengamos una solución operativa».

Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea / Foto: AFP

«Hemos trabajado mucho para alcanzar un acuerdo de los 27 (países del bloque). Pienso que es necesario igualmente trabajar en alternativas potenciales para tener una solución en caso de que un acuerdo de todos no sea posible», apuntó, citado por la agencia de noticias AFP.

En sintonía, el jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz, afirmó sentirse «razonablemente optimista» de que se podrá alcanzar un acuerdo para enero.

And if we do not stop Putin, it will endanger the freedom of everyone almost everywhere.

Con el mismo tono fue la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania: «Esperamos que todos los procedimientos legales necesarios se completen en enero de 2024, lo que nos permitirá recibir la financiación correspondiente lo antes posible».

En cambio, el bloqueo fue celebrado en Rusia y el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, manifestó que Hungría, «al contrario de muchos países europeos, defiende con firmeza sus intereses, y eso me impresiona».

Esta decisión tuvo lugar después de que aumentaran las dudas sobre la continuidad del respaldo de las potencias occidentales a Ucrania en su guerra contra Rusia, que comenzó en febrero de 2022.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, estuvo esta semana en Washington para intentar desbloquear la ayuda militar de Estados Unidos trabada en el Congreso por el opositor Partido Republicano, y el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata, le prometió mantener la asistencia.

We continue to work with partners in order to maintain unity in support for Ukraine. With those in Europe, America, and around the world who support us, our state, and international law.

Our foreign policy will be active in the coming weeks, and we are already planning… pic.twitter.com/YmNta6e5gV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2023