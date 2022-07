Idolatría por Elvis

Cuando Elvis fue encontrado muerto en uno de los baños de Graceland –y ya transcurrieron casi 45 años de aquel 16 de agosto- sus tiempos de gloria habían pasado. Anticipando la costumbre de otras superestrellas de su dimensión, el precio de la fama fue muy alto, sufrió una arritmia por el exceso de drogas y todo tipo de pastillas.

La megalomanía, el abuso de los fármacos y la comida basura lo convirtieron en una “triste figura” para esos últimos tiempos, además de algunos delirios políticos con tintes macartistas. Pero, desde aquel momento, el mito resurgió periódicamente.

Centenares de miles de sus fans hicieron, de la peregrinación a Memphis, un culto, aunque este se fue extinguiendo con los años. Decenas de biografías y películas, festivales y bandas tributo, y las reediciones de sus temas ilustraron cada detalle del Rey, su apogeo y su declinación.

Desde su infancia casi en la miseria en Tupelo, Missisipi y su traslado a los trece años a Memphis (donde la familia subsistió al principio con la ayuda social… Sí, lo que hoy serían nuestros «planes sociales). hasta la suma de casualidades que le llevaron hasta un rápido debut como cantante. Su explosión y, mucho después, sus desvaríos.

Tal vez la película de Baz Luhrmann que llega ahora a nuestra cartelera, con Austin Butler como Elvis y nada menos que Tom Hanks como el Coronel Parker, devuelva ahora a Elvis a los primeros planos. Entre nosotros tuvimos una versión propia cuando Armando Bo Jr ofreció “El último Elvis”, la melancólica aventura de uno de los admiradores mimetizados en el ídolo, en una sorprendente actuación de un debutante, John McInerny.

La balada

Es curioso qué en los revivals de Elvis, esa entrañable balada titulada “Always on my mind” aparezca siempre entre los temas seleccionados. Pero la grabó en el 72, es decir que no corresponde a la época en la que Presley revolucionó la industria musical, con su imagen y su voz (Hound Dog, Heartbreak Hotel y Love me tender son de aquella época, mediados de los 50). Sin embargo, “Always…” fue un suceso. Compuesta poco tiempo antes por Wayne Carson en su casa de Missouri –dice que le llevó apenas diez minutos y otros dos músicos la complementaron- es como una carga de culpa: “Tal vez no te amé tan a menudo como podría haberlo hecho…”. Elvis la grabó para el lado B de un simple, “Separate way”, pero la reedición fue uno de sus últimos grandes éxitos. Y luego ofreció otra versión junto a la Filarmónica de Londres.

Alguna vez, BB King la definió como su canción favorita. “Always on my mind” tiene más de 300 versiones de intérpretes internacionales y, luego de Elvis, ninguna tan famosa como la de los Pet Shop Boys, que la reconvirtieron al tecno pop. El dúo británico no tenía mayor afinidad con Elvis, pero aceptó participar en un especial de tributo en la tv de su país a diez años de su muerte.

También, casi por casualidad, se inclinaron por ese tema que catapultaron por varios meses al tope de los rankings de ventas en casi todos los países europeos. Y hace casi una década, en la última de sus varias visitas a nuestro país, «Always on my mind» se mantenía como uno de los temas más requeridos en la oferta de los Pet Shop Boys.

«Cuéntame que tu dulce amor no ha muerto, dame una oportunidad más», cantaba Elvis en aquella balada. A sus 42 años, con su cuerpo y su espíritu devastados, no tuvo esa oportunidad. Se había enfurecido con los Beatles («infiltrados subversivos», los calificó ante Nixon y Hoover), pero ellos fueron más generosos con quien había anticipado -tal vez sin proponérselo- la explosión del rock.

McCartney alguna vez lo definió como «un mesías» y Lennon, por su parte, dijo al enterarse de su muerte que «los cortesanos mataron al rey», acusando a las malas compañías -la «mafia de Memphis»- por su caída en la pendiente. Dos días después, y tras el funeral en Graceland, un cortejo con 16 limusinas blancas, 40 camionetas repletas de flores y 150 guardias nacionales conteniendo a una multitud de 50 mil personas, le dieron el último adiós. Muchos de ellos nunca creyeron (y por largo tiempo más) que Elvis realmente seguía viviendo.