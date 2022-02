Ignacio Lonzieme: «Hay que establecer otras formas de diálogo social para ordenar las relaciones laborales»

Ignacio Lonzieme forma parte de la nueva camada de secretarios generales en el ámbito sindical argentino. Es el titular de la Unión Informática y representa a miles de trabajadores del sector.

Su posicionamiento responde a la nueva lógica del gremialismo, centrado en el diálogo social y la búsqueda de consensos, para dar respuesta a la necesidad imperante en la sociedad: la generación de empleo.

El joven dirigente participó de la segunda edición de #EspacioMG en Twitter donde se abordó la problemática del empleo y las propuestas de reforma laboral que impulsa un sector del abanico laboral.

#EspacioMG 🎧 ¿Es necesaria una reforma laboral en Argentina?

– ¿La reforma laboral es un tema tabú?

– «Es un tema muy sensible para todos, en especial para el sindicalismo. Creo tienen un tratamiento bastante liviano al menos en la forma en que se expresa desde algunos sectores del empresariado. No hay que tenerle miedo a ningún debate. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

Hay desafíos nuevos, y no tan nuevos, en nuestra actividad hoy en día la forma de contratación en los hechos no es la misma en la forma determinada en la economía en el siglo pasado. A partir del 2000 tuvo cambios muy importantes por cómo modificó la tecnología las relaciones laborales y todo lo que tiene que ver con lo contractual.

El tema no es que sea tabú o que se le tenga miedo sino que la forma en que se plantea el debate no se dé de una manera seria y no se tienen en cuenta todos los puntos que se tienen que tener presente. Con esto no digo que hay que reformar algo ni nada por el estilo, hay que discutir todo, el tema es cómo y en qué condición».

Para Lonzieme, los recientes pedidos sobre modificaciones en las normativas de indemnización «plantean una reforma constitucional» y -agregó- «lo que están promoviendo es eliminar la indemnización por despido y eso es inconstitucional».

«No es lo mismo ni una pyme o empresa multinacional, no se le puede dar el mismo tratamiento a una empresa grande que a una chica. Para ordenar las relaciones laborales es importante establecer otras forma de dialogo social y de discusión de toda las cuestiones referidas a la temática.

Enfocado en el sector informático, el titular de la UI lamentó no contar con un marco normativo que de previsibilidad a las empresas: «muchas veces (los empresarios) no saben como moverse o cómo organizar las relaciones laborales», dijo.

Y concluyó: «Hay que pensar propuestas desde el sector sindical porque el principal problema es la registración, es no saber qué es lo que hay, no tener datos».

Lonzieme aseguró que el movimiento sindical en su conjunto pide un «marco de previsibilidad» para dar respuestas a las problemáticas de empleo.

«La CGT ha reclamado a todos los partidos políticos, que en realidad es un reclamo hacia toda la clase política: hace falta un marco con previsibilidad y ciertas condiciones que ayuden a contratar personal y hay un tema que hablar como es la capacitación, un tema recurrente dentro de la Juventud Sindical. LA cuestión de tratar de flexibilizar no sirve», cerró.