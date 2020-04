Impuestos de capitales

El gobierno de Alberto Fernández estableció un único texto referido a un impuesto de capitales para quienes adhirieron al blanqueo de capitales ya sean de personas humanas o jurídicas.

“El presidente Alberto Fernández resaltó que es competencia del Congreso la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. El Frente de Todos trabaja en un proyecto que propone crear un impuesto extraordinario sobre los patrimonios más altos en el marco de la pandemia de coronavirus Lo elabora Carlos Heller por iniciativa de Máximo Kirchner, jefe de bloque oficialista.

“El “Impuesto Patria”, es una iniciativa del oficialismo parlamentario, avalada por el Presidente Fernández: “el Estado necesita obtener recursos porque la falta de actividad económica ha hecho caer la recaudación».

A su vez, el señor Heller considera

«Jamás formó parte de nuestro proyecto la idea de gravar a los que tienen más de 150.000 dólares, muy lejos de eso, quizá sea 20 o 30 veces eso, pero lo digo a modo de ejemplo, no lo tomen al pie de la letra. Estamos trabajando».

“El país necesita un período en el cual precisa esos recursos para crecer y luego pagar. La opción del plazo parece innegociable. Luego viene la quita: en el valor nominal, o en los intereses. Así no se puede afrontar. Y lo ha reconocido el gobierno anterior cuando el 2 de octubre de 2019 decide re perfilar la deuda con el Fondo, la deuda bajo legislación extranjera y la deuda bajo legislación local. Toma medidas (el cepo al dólar) en las antípodas ideológicas de promesas del gobierno de Macri. Si las tomaron es porque no podían más, llegaron a una situación límite. El endeudamiento no lo ha generado Alberto Fernández, asume y tiene que resolverlo”.

-“La solución de la deuda es condición previa inevitable. La Argentina tiene que ver cómo sale de la indexación, y la dolarización. Son los dos grandes temas que se vinculan. Hay que resolverlo con otra política que hasta ahora. Hay que meterse en la formación de los precios, tener una política de servicios públicos que, como dice el Presidente, la gente no gana como en Nueva York y no puede haber precios internacionales y salarios locales. Hay que negociar un esquema de costos. Pero cada cosa va a ser una pelea. Es muy difícil la situación. Del otro lado hay contratos, derechos adquiridos que se van a hace valer. “

“- En cuatro años de gobierno anterior se fueron 100 mil millones de dólares. Es plata que primero se ganó. Tan mal no les fue a esos empresarios. Cierta capacidad de generar riqueza, este país tiene.”

“- Hasta no tener resuelto el problema de la deuda, no hay recursos para afectar. Los intereses son fenomenales. Entretanto se han tomado medidas. Para las Pymes, la ANSeS… Año 2015: Déficit fiscal primario, 1,8%, y el total, 3,9%. Tasa de desempleo: 5,9. Tasa de crecimiento interanual, 2,6. Me fui a buscar, datos de la SEC (la CNV de EE.UU.), y son los mismos datos! Todo empeoró de una manera exponencial. Nadie dice que estaba todo bien. Comparás con datos de 2019 y hay está la medida de cuánto se deterioró el país.”

“- La Argentina ha sido un país exportador de capitales. Si la riqueza queda en el país… El punto de partida es 40 y pico de capacidad ociosa instalada. La Argentina tiene instalada su capacidad de potencial parada. Si mejora el consumo, si distribuís entre sectores, consumen. Hay que empezar a construir un círculo virtuoso.”

“-En esta etapa, hay que desindexar. La cláusula gatillo es protectiva, los gremios la consiguieron en una etapa que se buscaba bajar salarios reales. En esta etapa habrá que trabajar con los aumentos entre los que ganan menos. Pero el resto hacer un aporte solidario. La solidaridad es una palabra cara a los cooperativistas. Nuestro maestro Floreal Gorini decía que la solidaridad tiene que doler, porque si no es beneficencia.”

“- He escuchado a la dirigencia gremial, que entiende la gravedad de la etapa. Hay preguntas que se van a responder con más facilidad cuando se resuelva el tema de la deuda. El esqueleto del proyecto en marcha es reactivar el mercado interno. Hay que terminar con las tasas locas, pero eso no se resuelve por decreto. El Credicoop sale con créditos de 29% a 37%.”

“- los Créditos de UVA iban a terminar en un desastre. No había que estudiar en Harvard para darse cuenta, era un tema de sentido común. El Banco Central debe arbitrar una solución de esfuerzo compartido, según se estableció en la ley de Emergencia.”

“- Hoy es difícil pensar otra cosa que un capitalismo con regulaciones, que ponga límites y genere condiciones para que se redistribuya.”