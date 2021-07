IMPUESTO MULTINACIONAL | 7 miradas

Emma Agyemang, Chris Giles, Jonathan Wheatley.

Tras años de complejas negociaciones, 130 países acordaron cambiar la forma de gravar empresas en el mundo. Falta decidir detalles y completar la legislación nacional. Algunos países se resisten.

El acuerdo se tratará este sábado en Venecia en la reunión de los ministros de Economía del G20 y luego en la reunión de Roma. Las conversaciones técnicas seguirán en la OCDE para ultimar los detalles restantes.

El acuerdo impondrá una tasa mínima de impuesto a las compañías internacionales de al menos el 15% a los países nuevos, derechos para gravar a grandes empresas en función de dónde obtienen sus ingresos, en lugar de dónde están ubicadas.

Según estimados de la OCDE, el tipo mínimo permitirá recaudar más de u$s 150.000 millones en impuestos adicionales al año. El cambio de jurisdicción generará entre u$s 15.000 y u$s 17.000 millones anuales.

Las mayores empresas del mundo -con ingresos anuales superiores a u$s 24.000 millones y márgenes de ganancias brutas de al menos el 10%- se verán afectadas por el cambio jurisdiccional.

Estas empresas tributarán entre el 20% y el 30% sobre lo obtenido por encima del primer 10% de los beneficios, como porcentaje de ganancias.

El acuerdo confirmó que se aplicará una tasa mínima del 15% a las empresas con ingresos anuales iguales o superiores a u$s 890 millones. Los países pueden optar por aplicarlo a empresas de todos los tamaños si así lo desean.

Sólo ocho países se mantuvieron al margen: Barbados, Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas; hay paraísos fiscales que saldrán perdiendo. Perú se abstuvo por estar sin gobierno.

La negativa de tres Estados miembros de la UE es incómoda para Bruselas. Podría plantearse un problema práctico. La Comisión Europea prevé introducir el acuerdo internacional en la legislación de la UE, pero las directivas fiscales requieren unanimidad; no está claro si los que se niegan vetarán una directiva.

El cambio jurisdiccional afectará a los países con sedes de muchas multinacionales. Un estudio de la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford, estimó que alrededor del 64% del aumento de la recaudación provendría de las empresas con sede en EE.UU., y el 45% de las empresas tecnológicas.

Entre las empresas excluidas del cambio jurisdiccional se cuentan de servicios financieros y relacionados con industrias extractivas. El éxito de Londres en la obtención de la exención de los servicios financieros reducirá el total de los beneficios afectados.

Entre las empresas excluidas del impuesto se encuentran los grupos navieros y los que reciben incentivos para invertir en activos tangibles, como fábricas y maquinaria.

Los paraísos fiscales serán más perjudicados; el acuerdo permite a los países aplicar impuesto adicional a empresas que no pagan la tasa mínima en cada jurisdicción en la que operen, lo que anula las ventajas obtenidas al canalizar los ingresos a través de zonas de baja tributación.

Cada país debe promulgar el acuerdo final a través de la legislación nacional el próximo año y los cambios deben entrar en vigor en 2023.