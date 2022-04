Impulsan la creación de un plan financiero global que sustituya al FMI

Varoufakis lo hizo como integrante del equipo de 12 economistas, abogados y especialistas de cuatro continentes que investigarán el accionar del FMI en todo el mundo, a través de un videoconferencia que reunió a la IP.

El FMI se ha transformado en «el alguacil de las oligarquías de todo el mundo», dijo e hizo un llamado público a diseñar «un plan global» que sustituya al sistema actual «tóxico» que encabeza el FMI por uno que contribuya «a mejorar la estabilidad financiera de los países» y coadyuve para apuntalar «las políticas de desarrollo» de las naciones, dijo el ex ministro helénico.

A su turno, la ex diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos advirtió sobre los riesgos de que la Argentina no pueda pagar en 2026 los compromisos acordados en un nuevo acuerdo con el Fondo para hacer frente al crédito «ilegal» por US$ 44.500 que recibió el expresidente, Mauricio Macri en 2018, «con el que se financió la fuga de capitales».

Vallejos alertó con preocupación que «es esperable que cuando haya que devolver el nuevo préstamo en 2026 no se disponga de las divisas necesarias porque la deuda es sencillamente impagable».

Sobre este tema, la semana próxima seguirá el debate sobre el proyecto de ley del Frente de Todos (FdT) que propone pagar la deuda con el FMI contraída por el Gobierno de Mauricio Macri con fondos fugados al exterior, para lo cual se reunirá un plenario de comisiones del Senado que tratará esa iniciativa junto a otra que propone modificar la ley de Entidades Financieras para eliminar el secreto bancario, bursátil y fiscal.

Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, el oficialista Pablo Bensusán (FdT-La Pampa), en diálogo con Télam.

«La semana que viene continuaremos discutiendo el proyecto. Invitaremos economistas y especialistas en la materia que opinen sobre el proyecto», anticipó Bensusán, aunque aclaró que la lista de exponentes continuará delineándose en los próximos días.

El senador agregó que «la agenda está abierta» y tampoco descartó la posibilidad de que asistan funcionarios del Poder Ejecutivo.

Antes de eso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viaja a Washington para participar desde el lunes de la Reuniones de Primavera 2022 que realizan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En la presentación virtual coordinada desde Washington DC también expusieron Andrés Arauz, ex candidato a presidente de Ecuador, Karina Patricio (Brasil), investigadora de la Universidad británica de Leeds, Inglaterra, Jayati Ghosh (India), catedrática de Economía en la Universidad de Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi, Francisco Verbic (Argentina), investigador y fundador del Estudio FV&A / Abogados, Akmal Hussain (Pakistán), economista y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Univesidad de Tecnología de la Información en Lahore, Luci Cavallero (Argentina), Martín Ogindo, de la Coalición por las Reformas y la Democracia de Kenia.

Los expertos coincidieron en sus críticas al FMI y esbozaron los lineamientos generales de un plan de acción para denunciar en los estrados jurídicos internacionales y locales el accionar ilegal y violatorio de todas las normas del derecho internacional público y de los derechos humanos a las que recurre de forma sistemática el Fondo Monetario en consonancia con gobiernos locales.