Imputada la pareja de EE UU que apuntó con armas de fuego a los manifestantes que protestaban a las puertas de su casa

La pareja de la ciudad St. Louis, en EE UU, que recibió a las puertas de su casa con armas de fuego a los manifestantes que protestaban contra la alcaldesa pidiendo su dimisión, han sido imputados por amenazas.

Mark y Patricia McCloskey, un matrimonio que vivía en la lujosa urbanización de Forest Park donde se llevaba a cabo la protesta, salieron portando un gran rifle en el caso de él mientras que ella apuntaba con una pequeña pistola a los manifestantes.

El máximo fiscal de St. Louis ha calificado los hechos de “inaceptables” y considera de que tuvieron suerte de que las protestas no se intensificaran. “Es ilegal apuntar con armas de manera amenazadora contra quienes participan en protestas no violentas, y aunque somos afortunados de que esta situación no se haya convertido en una fuerza mortal, este tipo de conducta es inaceptable en San Luis”, ha declarado en la BBC, donde ha pedido que se proteja el derecho a manifestarse pacíficamente.

Este lunes, la fiscalía les ha acusado por un uso ilegal de armas de fuego y por un delito menor de asalto en cuarto grado, lo que puede conllevar a una pena de cuatro años de prisión.

Por su parte, el abogado de la pareja ha calificado en un comunicado los cargos imputados de “desalentadores” y ha señalado que sus defendidos apoyan la libertad de expresión. Además, ha apelado a la segunda Enmienda y la ley de Missouri, “que nos autoriza a cada uno de nosotros a proteger nuestro hogar y nuestra familia de posibles amenazas”.