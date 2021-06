Incendio en Villa Itatí: Mayra Mendoza acompañó a los vecinos afectados

Mayra Mendoza junto a los vecinos de Itati afectados por el incendio

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo junto a los vecinos del barrio Itati afectados por el incendio de la Cooperativa de Cartoneros de Villa Itatí.

Durante la recorrida y charla con los vecinos del barrio, Mayra les transmitió que habló con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, para que articular la maquinaria necesaria para recuperar el espacio y, además, brindar las herramientas necesarias para ayudar a las familias que producto del incendio vean afectado su trabajo diario.

Mayra señaló que “tras el incendio que sufrió la Cooperativa de Cartoneros de Villa Itatí, estuvimos con los vecinos y vecinas del barrio para acompañarlos en este momento tan difícil. Nos duele muchísimo esta situación que afecta el trabajo diario de tantas familias de Itatí y, con el mismo compromiso de siempre, desde el Estado nacional, provincial y municipal vamos a trabajar para poner de pie a este espacio fundamental para la comunidad”.

Además, la intendenta agradeció “a los bomberos de Bernal, Quilmes, Solano y la Florida por el enorme trabajo que hicieron. Como decimos siempre, nadie se salva solo, y es por eso que con esfuerzo y organizamos vamos a lograr que esta cooperativa tenga un nuevo lugar de trabajo”.

La intendenta estuvo acompañada por el senador provincial, Emmanuel González Santalla; el jefe de gabinete municipal, Alejandro Gandulfo; la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; los secretarios de Salud, Jonatan Konfino; de Seguridad, Gaspar De Stefano; y la concejal Nair Abad.