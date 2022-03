Incendio y dramática amenaza nuclear en la central de Zaporiyia por bombardeos

La central nuclear de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania y la más grande de Europa, se encontraba este jueves en llamas por bombardeos y el gobierno ucraniano advirtió que “si estalla”, el impacto “será 10 veces más grande que Chernobil”, hasta ahora el mayor accidente atómico de la historia, informó la prensa internacional.

“Tropas de la Federación Rusa están disparando contra la planta de energía nuclear de Zaporiyia y existe una amenaza real de peligro nuclear en la planta de energía atómica más grande de Europa”, afirmó el vocero del establecimiento, Andrei Tuz, en un video publicado en Telegram.

El canciller de Ucrania, Dmitri Kuleba, reclamó a Rusia un alto el fuego inmediato en la zona y advirtió en Twitter que “si estalla” la central de Zaporiyia, su impactó “será 10 veces más grande que Chernobil”, la central donde en 1986 se produjo el que hasta ahora es considerado el mayor accidente atómico de la historia universal.

Kuleba pidió a Rusia “permitir que los bomberos intervengan” y “crear una zona de seguridad” alrededor de la planta.

El alcalde de Energodar -a 52 kilómetros al sudoeste de Zaporiyia, ambas en la provincia de Zaporiyia-, Dmitri Orlov, confirmó en Facebook que “las batallas continúan en el ascenso a la planta nuclear”.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022