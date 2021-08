Incidentes en Berlín en una marcha contra las restriccinones por el coronavirus – Télam

Otra de las manifestaciones contra las restricciones impuestas a raz de la pandemia.

Cientos de personas contrarias a las restricciones de Alemania para frenar la Covid-19 se saltaron este domingo la prohibicin de manifestarse y protestaron en las calles de Berln causando enfrentamientos con la polica.

El cuerpo armado seal que algunos manifestantes “hostigaron y atacaron” a sus agentes en el barrio de Charlottenburg, en el oeste de la capital alemana.

“Trataron de romper el cordn policial. Esto condujo al uso de gases irritantes, porras y violencia fsica”, tuite la polica de Berln, precisando que varias personas fueron detenidas.

La manifestacin fue convocada por el movimiento “Querdenker” (Libres pensadores), principal voz crtica contra las restricciones sanitarias en Alemania.

En medio de un ascenso en la incidencia de casos de coronavirus, la justicia haba prohibido varias de las manifestaciones que haba organizado este fin de semana, entre ellas la de Berln, donde la polica despleg ms de 2.000 agentes antidisturbios.

Algunos manifestantes lucan pancartas con mensajes como “Libertad” o “No a la dictadura del corona”, y muy pocos de ellos usaban tapabocas en medio de la multitud, inform la agencia de noticias AFP.

El movimiento Querdenker congrega miembros de extrema izquierda, conspiracionistas, antivacunas e incluso militantes de extrema derecha.

Sus manifestaciones atraen a miles, incluso decenas de miles de personas, y algunas degeneraron en violencia.

Las cifras de la pandemia en Alemania y las nuevas medidas

Segn datos del Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental de investigacin responsable del control y prevencin de enfermedades, la incidencia acumulada de siete das contina en ascenso de forma constante en el pas y se ubica en 17,5 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

El sbado, el valor haba sido de 16,9 y en el mnimo ms reciente, el 6 de julio, de 4,9.

Las autoridades sanitarias de Alemania reportaron al RKI 2.097 nuevas infecciones de coronavirus en un da, una cifra mucho mayor en comparacin con las 1.548 contagios reportados hace una semana.

La incidencia sirvi hasta ahora como base para la imposicin de muchas restricciones en la pandemia, pero en un futuro se tendrn ms en cuenta otros valores, como los ingresos hospitalarios.

Segn los nuevos datos, se registr una muerte en 24 horas en toda Alemania.

Tras el aumento de casos, Alemania controlar a partir de hoy que todos los viajeros mayores de 12 aos que ingresen en su territorio debern presentar un certificado de doble vacunacin, un certificado de que se recuper de la enfermedad o un resultado negativo en un test de antgenos o PCR.

Este requisito ya exista para todos los pasajeros areos, pero ahora se aplica a todos los medios de transporte, incluidos los viajes en coche o tren.

El ministro del Interior, Horst Seehofer, precis que habr controles puntuales en las fronteras para evitar atascos kilomtricos en el trfico de vacaciones.

Pero en el caso de los ingresos desde fuera de la Unin Europea, “en los aeropuertos y puertos martimos, todos sern controlados, sin excepcin”, aclar.

Los que no tenga un test negativo podran ser puestos en cuarentena y enfrentarse a “fuertes multas”, advirti.

La prueba negativa es obligatoria para las estancias en zonas con nuevas y preocupantes variantes del virus. En estos casos no basta un certificado de vacunacin o de recuperacin de la enfermedad.

Por otra parte, Seehofer se pronunci en contra de aumentar la presin sobre los que se niegan a vacunarse con ms medidas.

Solo una de cada cuatro personas no vacunadas quiere inmunizarse contra el coronavirus, arroj una encuesta realizada por el Instituto Insa para el diario Bild am Sonntag.

El 27% de las personas que an no fueron inoculadas no descartaron vacunarse, mientras que un 54% dijo que en principio no se vacunara y un 19% de los consultados se mostraron indecisos.

La principal razn aducida por el 67% de los que rechazan la vacunacin es la falta de confianza en las vacunas.

Desde el comienzo de la pandemia, el RKI contabiliz 3.771.262 infecciones confirmadas, aunque el nmero total real es probablemente mucho mayor, ya que muchas infecciones no se detectan.

Asimismo, el RKI inform que la cifra de decesos a causa de una infeccin ascendi a 91.659.