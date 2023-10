Incompatibilidad en las propuestas económicas entre Milei y Bullrich

La confirmación de la alianza entre Javier Milei y Patricia Bullrich no es solo política sino también económica. Ahí es donde se plantea la mayor incógnita ya que el foco principal del libertario siempre fue la dolarización. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el economista, Santiago Casas.

“Es incompatible con las propuestas iniciales de Juntos por el Cambio, que lo que proponía era el bimonetarismo entre el peso y el dólar y Milei va por la opción de la dolarización, cerrando el Banco Central”, comentó Santiago Casas. “Lo que ha destacado el mismo Milei, es que los dos bloques buscan la no emisión de dinero, entonces, toma ese punto de partida para buscar un nexo y que a partir de ahí puedan construir algo”, agregó.

De no contar con una reforma fiscal, la dolarización no resuelve nada

Posteriormente, Casas planteó: “Sin reforma fiscal no hay dolarización que te arregle ningún problema, de hecho, sería considerado que no es permanente y llevaría a un fracaso”. Luego, manifestó que, “el ancla es fiscal y la dolarización es otra ancla que busca fijar las expectativas de que no puede haber una devaluación, porque si existe el peso siempre va a haber la posibilidad de que se devalúe la moneda”.

“La posibilidad de no tener un Banco Central en Argentina va por un tema que se llama anomia institucional y es que nosotros no respetamos las leyes”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “La dolarización es una solución que los economistas llamamos second best, que no es lo mejor que podríamos hacer, lo mejor que podríamos hacer es tener un Banco Central independiente”.

La dolarización no arregla el déficit fiscal

Por otro lado, el economista señaló: “La dolarización no te arregla el déficit fiscal y no evita que tengas un déficit fiscal, simplemente hace que no puedas emitir para financiar el déficit y generar inflación”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la dolarización te saca una de todas las herramientas y no te evita que el país pueda volver a entrar en una crisis, pero no va a ser una crisis inflacionaria y no se la va a trasladar al sector primario y al sector bancario”.

“Para llevar a cabo la dolarización no se requiere autorización de los Estados Unidos, de hecho, los otros países que han dolarizado en América Latina no han dolarizado con ayuda de Estados Unidos”, concluyó.