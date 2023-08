¡Increíble revuelo en el mercado! Descubrí la sorpresa que sacudió a Mercado Libre

Brasil continúa siendo el mercado principal, seguido por Argentina. Sin embargo, lo destacable fue el gran crecimiento de México.

Mercado Libre alcanzó un logro destacado al registrar un aumento significativo en el volumen de mercadería, superando la impresionante cifra de u$s 10.000M. Además, experimentaron un aumento del 18% en la cantidad de artículos vendidos a través de su plataforma.

Recordemos que Mercado Libre no es solo una compañía de ecommerce. En el rubro Fintech sus ventas crecieron un 48%, alcanzando los u$s 1.479M, no muy por debajo de las ventas de ecommerce (u$s 1.936M).

Reacción del mercado

Comencemos viendo el gráfico de las acciones de Mercado Libre:

b3.png

El precio se disparó un 13,6% al día siguiente de la presentación del balance. Y el viernes 4 de agosto retrocedió un 2%.

Hace unos meses, en enero de este año, comenté sobre la valuación de Mercado Libre (Mercado libre ya subió un 44% en lo que va del 2023 ¿subirá más?) y si era una buena idea de inversión. Me enfoqué en el ratio Price-to-sales, que refleja cuánto vale la acción en relación a las ventas de la compañía. Esto decía: “Tiene un Price-to-sales de 6, que sigue siendo muy inferior a su promedio histórico. Si se cumple el crecimiento que espera la compañía, sus acciones tienen un gran recorrido al alza, teniendo en cuenta la valuación actual.”

¿Es buena idea invertir ahora en Mercado Libre? Veamos el ratio Price-to-sales actual:

b4.png

Ahora, el Price-to-sales es menor (5,47) que el que tenía en enero de 2023 (6,35). Y la acción ha subido casi un 7%. Es decir, a pesar de un aumento en su precio, su valuación es “más barata” que a principios de año, ya que las ventas crecieron más.

Lógicamente, uno no puede guiarse únicamente por este indicador. Es simplemente una referencia, especialmente para los inversores de largo plazo, para poder entender lo que se está pagando y evitar errores.

Analizando el gráfico de Price-to-sales, un error brutal hubiera sido comprar acciones de MELI a comienzos de 2021, cuando la acción llegó a superar los u$s 2.000. Es decir que la acción estaba haciendo nuevos máximos, pero no era una buena idea de inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque el precio de MELI representaba 26 veces sus ventas anuales, lo que implica un ratio sencillamente disparatado y muy difícil de “convalidar”. Por eso, no era una buena idea de inversión en aquel entonces.

Ahora, luego de meses de consolidación y crecimiento, Mercado Libre tiene otra valuación, incluso muy inferior a su promedio histórico. Aunque vale aclarar que el contexto global es turbulento, con una tasa de interés que sigue marcando récords. Por eso, hay que tener cuidado y entender que las acciones de MELI pueden sufrir a pesar del buen momento actual.

¿Te interesa saber más sobre estos temas? Quiero invitarte a leer un informe que preparé con los 22 mejores sitios de finanzas e inversiones. Es información que en muchos casos cuesta encontrar. Lo podés descargar en este link: Carta Financiera – acciones.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.