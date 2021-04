INDEC| El 70% de los hogares del AMBA se endeudó o redujo consumos durante la pandemia – NCN

El 70,6% de los hogares del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) se endeudó, generó nuevos ingresos, utilizó ahorros o vendió alguna de sus pertenencias y/o redujo el consumo de al menos un alimento el año pasado para hacer frente al impacto de la pandemia de coronavirus, según un relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De ese porcentaje, el 46% de los hogares implementó dos o más de esas medidas durante la pandemia, siendo el uso de ahorros o venta de pertenencias la más utilizada (44,7%), seguida por el endeudamiento (41,5% de los casos), según el relevamiento del Indec en el área integrada por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La proporción crece del 70,6 al 78% si se toman en cuenta solo los hogares cuyo jefe o jefa tiene el nivel educativo más bajo.

#DatoINDEC

Impacto #COVID19: 44,7% de los hogares consultados en el GBA usó ahorros o vendió pertenencias para enfrentar las dificultades económicas de la pandemia https://t.co/eS3jsW8kO2 pic.twitter.com/pcDLbE07ZV — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 5, 2021

Las cifras están contenidas en la segunda parte del “Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires (GBA)”, realizado entre agosto y octubre del 2020 y difundido hoy.

El resultado del informe mostró también que el 81,1% de los jefes y jefas de hogar asalariados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que mantuvieron en pandemia su puesto de trabajo previo lograron sostener su nivel de ingresos.

No obstante, mientras que para los jefes y jefas registrados esa situación alcanzó al 83,8% de las consultas, en el caso de los no registrados el porcentaje descendió al 67,2%.

Por otro lado, el trabajo indicó que en el 48% de los hogares al menos uno de sus miembros recibió alguna transferencia estatal nueva.

Así, incluyendo a los hogares que recibían prestaciones previas, la cobertura estatal alcanzó al 72,6% del total.

En este punto, se supo que el 68,3% de los hogares con jefe o jefa asalariado no registrado recibió las prestaciones implementadas a partir de la pandemia en mayor proporción, superando en poco más de 20 puntos a la cobertura de los hogares con jefes y jefas asalariados registrados.

En el caso de los hogares con jefas y jefes que trabajaban de manera independiente y no realizaban aportes, las medidas nuevas cubrieron al 63,9%, lo que supera en 26,3 puntos porcentuales la cobertura de los hogares con jefes y jefas trabajadores independientes que realizaban aportes.

Las prestaciones nuevas a las que se hace referencia comprenden al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); a los bonos para jubilados o pensionados y para los trabajadores de la salud o fuerzas de seguridad; y al cobro de salario a través del ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

Respecto al mercado de trabajo, el 59,7% de los jefes y jefas declaró que mantuvo el mismo empleo, mientras que el 27,7% que no tenía trabajo remunerado (no participaba del mercado de trabajo o no estaba ocupado), siguió sin tenerlo.

Del total de jefas mujeres consultadas, un 36,4% declaró no tener empleo al momento del relevamiento, mientras que entre los jefes varones ese porcentaje fue del 20,7%.

Asimismo, de los jefes y jefas que respondieron haber tenido cambios laborales, un 6,7% tenía trabajo y lo perdió durante la pandemia; un 4,4% continuó ocupado, pero cambió de empleo, y un pequeño porcentaje que no tenía ocupación previamente, la obtuvo durante la pandemia.

El relevamiento del Indec se desarrolló entre agosto y octubre de 2020 en el Gran Buenos Aires (GBA) y se realizó a través de llamadas telefónicas a los hogares, obteniendo un total de 2.139 respuestas.

«Se trata de una muestra no probabilística, debido a que no se hace una inferencia a la población, sino que los resultados obtenidos reflejan exclusivamente la situación de los hogares entrevistados»,