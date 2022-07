Indignante: destrozaron la plaza del barrio Néstor Kirchner a 5 días de su inauguración

Los vecinos compartieron en las redes sociales las imágenes del repudiable hecho. «No duró ni una semana y ya rompieron los juegos».

El pasado 30 de junio el gobernador Gerardo Zamora y la intendente Norma Fuentes inauguraron la colorida y moderna plaza en el barrio Néstor Kirchner, noticia que fue celebrada por los vecinos de la zona que está en constante crecimiento y desarrollo.

El moderno espacio verde contaba con conexión Wifi, espacios de recreación y elementos para realizar actividades deportivas; sin embargo, la alegría duró poco y ganó la indignación: destrozaron los juegos y rompieron farolas en menos de una semana desde su habilitación.

“Qué bárbaro, cómo se puede ser tan dañinos”, relata uno de los comentarios en la publicación de Facebook de otra mujer, la que compartió en Internet lo que los vecinos ya veían desde hace días. La publicación no tardó en recopilar muchos comentarios de más vecinos molestos por la situación: “se suponía que era para niños y no faltan los grandes que van y rompen todo y no dejan jugar a los demás”; “Ni habiendo cámara dejan de robar, se pasan la verdad, siendo que es de los niños eso se ponen hacer daño, dan vergüenza!”, continúan, sobre los sube y baja que ya no tienen asientos y por lo tanto no se los puede usar.

Facebook

Uno de los mensajes apuntaba al accionar de los mayores, y pedía más seguridad: “El domingo jugaban lo más bien los chicos en la plaza ,y de golpe se llenó de esos dañinos que se juntan en las esquinas,ahora se empezaron a juntar en la plaza ,todos saben quiénes son y nadie les puede decir nada, pongan seguridad y van a ver que las cosas van a estar como corresponde, porque esos dañinos no se van a ir”. Muchos de estos comentarios apuntan a que personas más grandes usan la plaza de manera irresponsable, siendo peligroso para los más chicos.

Lo cierto es que una vez más el mal accionar de pocos arruinó el espacio que fue pensado para el disfrute de todo el barrio, y aún quedaron muchas personas sin haberla conocido en su esplendor.