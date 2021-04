Industria 2021 en PBA: se consolida el crecimiento del cierre 2020

Cuando la economía empezaba a rebotar luego del apocalíptico 2020, la amenaza de esta segunda o tercera ola amenaza con frenar ese empujón que muchos sectores de la industria vieron reactivarse en el último trimestre del año. Es que en el informe elaborado por las regionales bonaerenses de la Unión Industrial y la Asociación de Industriales el coletazo positivo siguió en estos primeros meses de 2021.

Por ejemplo: durante enero la actividad industrial se expandió +6,1% interanual y +2,8% respecto al mes anterior. De esta manera se consolida la tendencia de alza luego del vértice de la V que ocurrió en abril de 2020.

Poniendo el zoom en ciertos sectores, la industria automotriz de la PBA registró un nuevo aumento en el mes de febrero de +5,6% interanual (en enero había sido de +12,6%); mientras que las motos lograron un alza del +19,7% interanual (en enero había sido de +12%) superado por la maquinaria agrícola que se ubicó en un +23,3% (en enero había sido de +22,8%) también comparando con 2020. Cierran Construcción y el rubro Inmobiliario con +11,1 y +42,1 puntos porcentuales y respectivamente.

En este informe hay un recopilado de información novedosa: la preocupación por las licencias por CoVid. En ese sentido, y según informó Iprofesional la UIA elaboró una propuesta para flexibilizar las licencias. Esto es que aquellos mayores de 60 años que se hayan vacunados y tengan anticuerpos suficientes deberán retornar a sus puestos de trabajo. Por el contrario, aquellos que se nieguen a vacunarse podrán ser despedidos evitando el DNU que así lo prohíbe como el pago de una doble indemnización. O tramitar una jubilación anticipada.

El agravante de los mayores dispensados, principalmente en las Pymes, es que son los que poseen el know how de su oficio: al estar dispensados, es imperante contratar mano de obra nueva y joven que muchas veces no sabe el oficio.

También vinculado al virus, el informe menciona los sobrecostos que deben abordar las empresas en “Traslado de personal”, “Teste preventivos para detectar CoVid” y “Test para detectar CoVid por contactos estrechos”. Ahora bien, entre los puntos que pidió la UIA flexibilizar figura el pedido de que aquellas empresas que tengan posibilidades puedan comprar vacunas de manera directa para vacunar a su personal, lo que permitiría subir los niveles de personal en las plantas.

La cadena de pagos sigue con número rojo; pero lo que más dejaron de pagar los industriales fueron los impuestos: 22% a nivel país; 20% a escala bonaerense. Un dato: entre el 26 de marzo y el 8 de abril (día de reapertura del clearing bancario) se presentaron para cobrar 2.590.004 cheques por un total de $243.181 millones, de los cuales fueron rechazados 368.322 (14,2% del total) por un monto de $28.086 millones (11,5%).

Finalmente la radiografía completa dividida por sectores la arroja este cuadro estadístico:

También en rojo y como ocurre desde hace largas décadas, aunque sin datos de este año, la PBA se ubicó segunda en pérdidas de puestos de trabajo con 45,9 mil puestos, solo superada por CABA, a registros de diciembre 2020. Se estimaba para fin del año pasado que los asalariados registrados en el sector privado industrial bonaerense eran unos 480.000. Estos números explican el 32% del empleo registrado en PBA y el 41% de empleo industrial. A contramano, el desempleo se ubicó, a registros del último trimestre de 2020, en el 14,1%