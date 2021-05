Industriales bonaerenses le reclaman al Gobierno que permitan la actividad del sector

Las principales organizaciones empresarias industriales y económicas de la Provincia de Buenos Aires mostraron nuevamente preocupación por las nuevas medidas restrictivas decretadas por el Gobierno nacional sobre los principales focos de riesgo epidemiológico.

Las entidades les reclamaron a los gobiernos (nacional y provincial) que permita la actividad del sector ya que “producir es cuidar, y la industria no contagia”.

De este modo lo detallaron a través de un comunicado que lleva la firma de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP); la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEPBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto que las medidas de restricción establecidas para la actividad industrial generarán en el entramado productivo provincial”, manifestaron.

Los industriales instaron a las autoridades a que permitan el desarrollo y desempeño del trabajo ya que “tenemos y cumplimos con todas las medidas de seguridad para que los establecimientos sean lugares de trabajo seguro. Hemos demostrado que la industria no contagia”.

Asimismo, precisaron que la experiencia que debieron atravesar el año pasado y el tiempo que llevan durante el 2021 permitió al sector “prepararse y aprender” a producir en tiempos de pandemia y cuidar a todos los integrantes que participan y dinamizan la actividad.

Por otra parte, solicitaron que se avance en el proceso de vacunación para los colaboradores que trabajan a diario y en consecuencia puedan mantener la actividad industrial.

“En materia impositiva, instamos a no avanzar en aumentos (tasas municipales y alícuotas de ganancias). A nivel laboral, resulta necesaria la aplicación directa del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y la derogación de la vigencia de la doble indemnización, así como también la posibilidad de acceder a créditos a tasa cero para poder cumplir con el pago del SAC en tiempo y forma. La situación nos exige inevitablemente realizar un esfuerzo conjunto: sector privado, trabajador y Estado”, remarcaron.

Los empresarios adelantaron que las empresas afrontan actualmente el pago de deudas, moratorias nacionales y provinciales y créditos para el pago de salario junto a la reprogramación de deudas.

“Sin producir, las pymes industriales bonaerenses no podrán abastecer los mercados, no podrán asegurar los insumos que utilizan las industrias de todo el país, no podrán pagar los salarios, ni mantener los puestos de trabajo, así como tampoco podrán cumplir con las obligaciones impositivas municipales, provinciales y nacionales”, advirtieron.