Inédito crédito para el desarrollo de un proyecto vinculado con violencias de género – Télam

El Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) aprob un crdito de US$ 50 millones para la Argentina para el desarrollo de un proyecto que comprende la construccin de 30 centros territoriales en todo el pas para la asistencia a personas afectadas por violencias de gnero y para levantar la nueva sede del Ministerio de las Mujeres, Gneros y Diversidad de la Nacin.

El prstamo, de caractersticas inditas para la regin, resulta de una importancia estratgica para Argentina en trminos de polticas de gnero y contra las violencias.

El crdito se encuadra dentro del Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Proteccin contra las Violencias por Motivos de Gnero, que persigue el objetivo de construir una respuesta integral que beneficiar de forma directa a 258.000 mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ de las 24 jurisdicciones del pas, a los que se agregar otro milln de beneficiarios indirectos, detall en dilogo con Tlam el director del BCIE para Argentina y Colombia, Maximiliano Alonso.

Se trata de la primera vez en la historia de este banco multilateral, organismo del cual la Argentina participa como socio extra regional, en que se concede un crdito a un proyecto que no aborda la problemtica de las violencias de forma subsidiaria, sino especficamente pensado con ese fin.

De acuerdo al organismo, “existen ms de 150.000 denuncias anuales relacionadas con esta temtica en Argentina, y de las cuales actualmente se asiste a unas 65 mil personas”, adems de representar una problemtica experimentada por cerca del 30% de las mujeres a nivel global, de acuerdo a la Organizacin Mundial de la Salud (OMS).

El crdito tiene diversos componentes y propone cubrir diferentes ejes: por un lado, financiamiento dirigido a la construccin, mejoramiento y equipamiento de 30 centros territoriales integrales para la atencin de personas en riesgo de violencia.

A la vez, una parte del prstamo tambin se destinar a la puesta en funcionamiento de la sede central del nuevo Ministerio de las Mujeres, Gneros y Diversidad de la Nacin.

Por requerimiento del organismo, los centros debern cumplir con requisitos de respeto medioambiental, y tendrn una dimensin de aproximadamente 700 metros cuadrados, sumado a que el programa involucra una visin sistmica del problema y de carcter federal, con “un trabajo mancomunado de todas las provincias, que si bien ser coordinado por el ministerio y el Gobierno nacional, tendr impacto en todo el pas”, dijo Alonso.

El programa fija que del monto total del prstamo, alrededor de US$11,5 millones -cifra que representa el 23% del mismo- debern ser invertidos en tecnologa, en la capacitacin de cerca de 36.000 facilitadores en materia de prevencin y atencin integral y en el equipamiento de 12.000 promotoras sociales, de manera de contar de manera regular con un monitoreo y seguimiento de los casos, que no se agotar en la instancia de denuncia.

Adems, una parte de ese monto tambin ser empleado para el diseo de un sistema tecnolgico de alerta temprana de emergencias por violencia de gnero.

La especialista en Desarrollo Humano e Infraestructura Social del BCIE, Vernica Ruiz Lagos, seal a Tlam que el nmero de denuncias por violencia de gnero verificadas en nuestro pas fue posible de ser constatado “gracias al grado de institucionalidad que el tema tiene hoy en Argentina”.

“Esto es muy importante, porque es lo que permite conocer el alcance de la problemtica, algo que no ocurre en otros pases en donde existen iguales o mayores cantidades de femicidios y casos de violencia contra la mujer”, agreg Ruiz Lagos.

“Las funcionarias de Argentina tenan muy clara la visin para este prstamo, saban lo que queran y cmo, y nosotros nicamente tenamos que hacerlo financiable por el banco”, enfatiz la directiva del BCIE.

Ruiz dijo que la problemtica de las violencias, histricamente arraigada a la temtica de gneros, es an ms compleja en los pases de la regin en el caso del colectivo de mujeres y varones transgnero, travestis, lesbianas, gays, bisexuales, intersex, queer e identidades no binarias, donde las estadsticas disponibles son an menores, de ah que “hay un trabajo fundamental de visibilizacin y trabajo de conjunto para hacer en el que tambin Argentina se muestra pionera y por lo que creemos ser la plataforma para la expansin de este tipo de programas en el conosur”.

En el mismo sentido, Alonso seal que un elemento clave para la eleccin de nuestro pas para acceder al crdito fue que el Gobierno argentino present “un proyecto institucionalizado, y que si bien pertenece a un ministerio nuevo, el Estado nacional demostr una decisin poltica de realmente posicionar al gnero y a las violencias como una prioridad, no desde el marketing, sino con los recursos indicados, con la persona a cargo indicada en el lugar indicado, con una funcionaria que hace muchos aos trabaja muy fuertemente este tema”, en referencia a la ministra Elizabeth Gmez Alcorta.

Respecto de la dimensin territorial, las autoridades del BCIE detallaron que en una primera etapa los centros territoriales “funcionarn en reas urbanas” y que el sistema de alerta temprana est pensado tambin para poder “alcanzar y formar redes en aquellos lugares en donde se dificulta el acceso a una institucin fsica” o con menores posibilidades actuales de conectividad, “como por ejemplo en el caso de las mujeres en territorios rurales”, como segmento especfico.

Ruiz Lagos seal que la entidad “tiene su propio instrumento de evaluacin para otorgar un crdito (IBCIE), el cual implica una calificacin”, y destac que el proyecto argentino “no solo obtuvo una de las calificaciones ms altas, sino que adems por tratarse de una operacin totalmente nueva para el organismo, demand la creacin de indicadores ad hoc para poder analizarlo”.

Por ltimo, Alonso, tras subrayar que que el programa contempla la realizacin de un seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos de impacto social relacionados al desembolso de fondos realizados, detall que “las condiciones del prstamo son favorables para nuestro pas, con un crdito realmente blando, con una tasa del 2,6%, y con condiciones de financiamiento establecidas a veinte aos y con cinco aos de gracia para comenzar a ser pagado”.