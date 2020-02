INFLACIÓN | 7miradas

Daniel Heymann* La inflación, aún a ritmos moderados, no es inocua, pues a ella se asocian generalmente movimientos erráticos en el nivel y la estructura de los precios. Si se mantiene dentro de ciertos límites, la economía es capaz de encontrar modos de adaptarse y la actividad puede desenvolverse sin incertidumbres excesivas.

En situaciones de alta inflación la actividad económica sufre grandes perturbaciones. El sector público y los agentes privados reducen el horizonte temporal de sus decisiones; las autoridades se ven apremiadas por la dificultad de administrar una economía casi imprevisible, mientras que el público dedica grandes esfuerzos para protegerse o sacar provecho de los cambios de precios. Al generalizar las conductas especulativas, aumenta la probabilidad de que las acciones sean inconsistentes entre sí; los bruscos movimientos de precios también contribuyen a agudizar los conflictos sociales.

Las economías sujetas a esa turbulencia tienen serios problemas para encarar los temas del crecimiento. Controlar la inflación parece un requisito para que el sistema económico funcione en forma razonablemente eficaz.

Pocas cuestiones han sido tan discutidas, desde perspectivas teóricas y prácticas, como la inflación. Sin embargo la controversia persiste. Este artículo se propone comentar estos debates, señalando algunos de los problemas destacados en el análisis de las causas y consecuencias de la inflación y en el diseño de políticas de estabilización. En la parte final se examina un caso particular de políticas de estabilización: el Plan Austral aplicado en la Argentina desde mediados de 1985.

La propensión inflacionaria

El período 1975-1990 fue para alquilar balcones. La tasa más baja fue 80% y pico. Hay casos en el mundo, también, pero son muy pocos y estamos en el límite. Tenemos propensión inflacionaria. El único momento en que eliminamos la inflación fue con un régimen que no permitía aguantar shocks.

Haberse dado cuenta de que la posibilidad de bajar la inflación depende de lo alineado que estén los precios relativos es un avance. Ese reconocimiento estuvo ausente en 2015 y 2016. Pensaban que el efecto del anuncio de las metas de inflación, junto con la política monetaria, iba a cambiar las expectativas y estabilizar las cosas, independientemente de cómo estuvieran los precios relativos.

Hay que tener la inflación en mente, sin ninguna duda, pero no la pondría como el objetivo principal de la política económica de corto plazo, y menos aún como objetivo único. Y no por preferencias sino por lógica económica. Supongamos que se hace a costa del nivel de actividad. Ahí sufrirár la recaudación, además de ser socialmente indeseable. La recesión está afectando la recaudación y, en parte, es porque aprieta Para que la dominancia fiscal no muerda, debe haber una situación fiscal en su lugar y para eso es necesario que la actividad dé base imponible. ¿Qué hace falta para que el nivel de actividad se sostenga? Varias cosas. Una, y muy importante, es no quedarte sin dólares, es decir, chocar con la restricción externa y para eso se precisa exportar. O sea un nivel de actividad razonable y un Tipo de Cambio Real (TCR) sostenible. Si se pretende bajar la inflación, hay que mirar esas variables también.

Si se pretende reducir el déficit sin capacidad de financiamiento, ¿qué hacer? Para sostener una desinflación, se debe reducir el uso del financiamiento del BCRA, algo que se está haciendo, hay que mejorar la situación fiscal y es clave sostener la actividad. Más vale que la base suba.

El efecto de la demanda agregada sobre los precios es indirecto y se requiere mucha fuerza por ese lado para conseguir esa desinflación. Supongamos que suben aún más la tasa de interés, eso enfría la actividad y, potencialmente, atrasa el tipo de cambio.

Nos pasó varias veces. En algún momento, choca con la restricción externa. Es necesario que la economía real se configure de una manera con la que el nivel de exportaciones crezca y la demanda interna también pueda hacerlo. Si la economía se recupera, vas a tener más aire fiscal y eso te permitirá, a su vez, generar ciertas condiciones para desinflar más allá de algunos meses.

La balanza comercial se está corrigiendo. Se debe a la caída de las importaciones por la recesión. Aquí, es el clásico mecanismo de ajuste. Los números mejoran, pero hay que ver si hay una nueva tendencia. El tipo de cambio es clave y también hay que apuntalar los sectores que pueden tomar impulso exportador rápido. Eso te va descomprimir el mercado cambiario sin necesidad de una política monetaria tan restrictiva. Una suba de exportaciones en números macroeconómicos.

“Hay que pegar el salto”

En 2011 exportamos algo más de US$ 84.000 millones, pero en los últimos años bajamos a US$ 60.000 millones. No va a ser fácil, pero hay que pegar un salto. Cuando la economía se ponga a crecer, las importaciones van a crecer y se choca con la restricción externa de nuevo. Pasó en 2014, 2016 y 2018, y hoy no se avizora un crecimiento que no requiera aumentar, a su vez, las importaciones. Es un ciclo del que debemos salir y la inflación es parte del negocio. Hay que ver todo en su conjunto y considerar el trade-off en el medio. Si no, es frazada corta. Por eso siempre reaparece una nueva ilusión que nos permita tener un boom exportador para financiar el alto nivel de gasto interno: la soja, Vaca Muerta, el litio…Es necesario ver los hechos sobre la mesa.

*Doctor of Philosophy in Economics, University of California, Los Angeles, 1983. Es coordinador e Cepal del Area de Análisis Macroeconómico y docente de- Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto Torcuato Di Tella. Ha escrito un buen número de publicaciones.