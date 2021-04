Informar, reflexionar y concientizar es el trabajo propuesto por la Oficina de la Diversidad

La Oficina de la Diversidad, dependiente de la Secretaría de Gobierno de La Municipalidad de la Banda, realizó en la tarde del jueves la conmemoración al 18 de marzo, “Día de la promoción de los derechos de las personas trans”, en la peatonal Sarmiento.

Durante el acto, la escritora Fanny Paz leyó una poesía de su autoría denominada “Arco Iris” que dedicó “de todo corazón” a los presentes, al finalizar el recitado, la responsable del área, Iris Castañares mostró a los presentes una rayuela pintada de diferentes colores en el suelo de la peatonal, donde cada uno tiene una frase como “Infancia Libre”, “Los nenes también lloran”, “Niñas, no madres”, “Basta de Bullyng”, entre otras. Castañares explicó: “aprendemos jugando y de paso vamos aconsejando y concientizando a nuestros niños”.

Luego, recordaron a las compañeras fallecidas víctimas de violencia de género como Aylén Loto, Fabiana Britos, Jorgelina Rodriguez, Carina Celeste,Daniela Gonzalez, Claudia Gramajo, Ludmila Rocha, Erika Bombini, Raúl Santana, Renata Gómez y Lady presa y asesinada durante la dictadura militar. Y de compañeras comprovincianas como María Montenegro, Felipe Correa, Silvina Rojas, Silvia Rojas, Yesica Viviana Palma y Verónica Escobar.

Representantes de instituciones intermedias como el Atelier Cultural, Mujeres Bandeñas, Marea Diversa, Comité de Liberación de Milagros Salas, entre otras, descubrieron un banco pintado de diversos colores representando el dolor pero para que sea utilizado como un espacio de reflexión sobre todos los crímenes de odios como femicidios, transvesticidios y transfemicidios. Así mismo, se realizó el descubrimiento de la escultura “La mujer norteña”, ubicada en las inmediaciones de dicha oficina.

En una entrevista con Fabiana Santillán de Marea Diversidad agradeció a la Municipalidad de La Banda y a la Oficina de la Diversidad. Por su parte, Castañares expresó que es un día muy importante para concientizar y visibilar a nuestras compañeras trans, sus luchas y los crímenes de odio. “La idea es crear un espacio para reclamos no solo para las compañeras trans sino también para las mujeres, para las muertas que tenemos todos los días que hay en la Argentina”.

“Por lo que quiero agradecer a las autoridades por permitirnos hacer toda esta campaña, por hacer a través del juego sobre la infancia libre, la infancia trans que se construye desde pequeños. Ha sido un momento de información, visibilización y concientización”, concluyó Castañares.

Finalmente, Julia Velez, perteneciente al Comité de Milagros Salas, quien agradeció al municipio y sus autoridades por el acompañamiento y manifestó: “Es un orgullo estar aquí en este momento, el compromiso que tiene el municipio y la compañera Iris, ojalá muchos copien esto. Nos convocamos para este evento de la visibilidad trans y acompañar en su lucha porque el LGBTQ, está pasando por muchas situaciones de vulnerabilidad como Tahuel, un varón trans desaparecido y eso es preocupante porque muchas mujeres trans han vivido mucho dolor, asesinatos y muchos quedaron impunes. Nos duele desde la parte humana porque esta sociedad nuestra, de pronto puede insertar a un asesino, a un violador, a un delincuente pero no pueden insertarnos a nosotros”.