Inglaterra, Escocia y Gales, paralizadas por una huelga ferroviaria

Alrededor del 80 por ciento de los servicios de trenes en Inglaterra, Escocia y Gales se paralizaron este martes como consecuencia de una de las huelgas ferroviarias más masivas del territorio británico en 30 años, tras el fracaso en las negociaciones por reclamos salariales y rechazo de despidos.

Para el miércoles también está previsto un paro que afectará, además de las líneas de tren de todo el país, a los subterráneos de Londres, es decir, a millones de británicos.

Los paros se reanudarán el jueves y el sábado, pero el servicio se verá interrumpido de lunes a domingo, mientras los sindicatos amenazan con medidas durante todo el verano.

El sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte RMT, reclama aumentos salariales acordes con el incremento histórico de la inflación y rechaza la intención de Network Rail, gestor de la red ferroviaria y de subtes de Londres, de recortar al menos 2.500 empleos de mantenimiento como parte de un plan de ahorro de 2.000 millones de libras (2.500 millones de dólares).

Today @RMTunion members have begun industrial action to defend their jobs, pay and conditions

This is why 👇 pic.twitter.com/SqCrwOzmCJ

— RMT (@RMTunion) June 21, 2022