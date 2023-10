Ingresaron a Gaza 33 camiones de ayuda con agua, alimento y suministros médicos

Treinta y tres camiones de ayuda ingresaron el domingo a Gaza, el mayor número en acceder al devastado territorio palestino desde que comenzó a llegar la asistencia hace más de una semana, informó este lunes la ONU.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que los 33 camiones llevaron agua, alimento y suministros médicos por el paso de Rafah, fronterizo con Egipto.

«El 29 de octubre, al menos 33 camiones que transportaban agua, alimentos y suministros médicos entraron en Gaza a través del cruce de Rafah con Egipto. Se trata de la mayor entrega de ayuda humanitaria desde el 21 de octubre, cuando se reanudaron las entregas limitadas», informó hoy la OCHA en su página web en una actualización de la situación en Gaza, citó la agencia de noticias Europa Press.

Antes del asedio, unos 500 camiones ingresaban a diario a Gaza con ayuda y otros bienes / Foto: AFP

El reporte indicó que hasta la fecha han entrado 117 camiones a Gaza desde que se reanudaron las entregas de ayuda en el enclave palestino de 2,4 millones de personas, que sufren un asedio casi total y un incesante bombardeo israelí.

Antes del asedio, unos 500 camiones ingresaban a diario a Gaza con ayuda y otros bienes.

Israel impuso el asedio y desató su campaña de bombardeos luego de que integrantes de Hamas ingresaron el 7 de octubre a Israel, donde mataron a 1.400 personas y tomaron 230 rehenes, según autoridades israelíes.

Desde entonces, los ataques israelíes han dejado más de 8.000 muertos, casi la mitad de ellos niños, según el Ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamas.

The humanitarian system in Gaza is facing a total collapse with unimaginable consequences for more than 2 million civilians.

Needs are growing ever more critical & colossal.

Food, water, medicine & fuel must be allowed to reach all civilians swiftly, safely & at scale.

— António Guterres (@antonioguterres) October 27, 2023