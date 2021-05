Inminente alianza pondría fin a 12 años de Gobierno de Netanyahu – Télam

Netanyahu est siendo enjuiciado actualmente por varias causas de corrupcin.

Despus de varios das de guios y rumores, la prensa israel inform este sbado al unsono que en las prximas horas los lderes del movimiento religioso nacionalista Yamina y el partido de centro Yesh Atid anunciaran una amplia y heterognea alianza que pondra fin a ms de 12 aos de Gobiernos dirigidos por Benjamin Netanyahu.

Las frenticas negociaciones haban empezado luego que Netanyahu no lograra conseguir las 61 bancas necesarias en el Parlamento, tras ganar la primera minora en las ltimas elecciones, con 30 escaos.

Pero el dilogo que lo dejara afuera del poder se haba congelado con la escalada militar entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza y la explosin de protestas, represin policial y militar y choques violentos dentro del territorio israel y los territorios palestinos ocupados.

Se acerca en Israel la fecha lmite para formar un nuevo Gobierno o volver a las urnas.

La coalicin

Tras la tregua con Hamas y en medio de un clima un poco ms calmo dentro de Israel, las negociaciones se retomaron y con ellas los guios y los rumores.

Este sbado, tanto canales de televisin como los principales diarios del pas informaron que fuentes cercanas a Yamina y Yesh Atid les dijeron que maana o a ms tardar el lunes anunciarn una amplia y heterognea alianza que, para alcanzar las 61 bancas que se necesita para formar Gobierno, debera incluir a muchas otras fuerzas.

La coalicin sumara a los ultranacionalistas Yisrael Beytenu de Avigdor Lieberman y Nueva Esperanza de Gideon Saar, el ms moderado Azul y Blanco del actual ministro de Defensa Benny Gantz, el Laborismo y Meretz, dos fuerzas consideradas de centro-izquierda; y al partido islamista Raam, ya fuera con su apoyo explcito o su abstencin.

Segn el canal 12 de televisin, de concretarse esta muy variopinta coalicin, el acuerdo sera que el lder del movimiento religioso nacionalista Yamina, Naftali Bennett, dirigira el Gobierno como primer ministro primero hasta septiembre de 2023, y luego, hasta noviembre de 2025, cuando terminara el mandato, lo reemplazara la cabeza del ms moderado Yesh Atid, Yair Lapid.

Cmo quedara conformado el nuevo gabinete

Adems, segn esta versin, el ministro de Defensa seguira siendo Gantz, mientras que Lieberman sera ministro de Finanzas, Saar quedara a cargo de Justicia, la dirigente de Yamina Ayelet Shaked sera la titular de la cartera del Interior, la laborista Merav Michaeli se encargara de Transporte y el jefe de Meretz Nitzan Horowitz sera ministro de Salud.

El ministro de Educacin quedara en manos de la dirigente de Nueva Esperanza Yifat Shasha-Bitton y la cartera de Seguridad sera para el laborista Amar Bar-Lev.

Sin embargo, el diario Jerusalem Post advirti que no todo est 100% cerrado ya que existen dudas sobre si Shaked, de Yamina, apoyara una coalicin de Gobierno tan amplia que incluya a sectores identificados con la izquierda e, incluso, una fuerza islamista como Raam, an si no participa del gabinete.

La reactivacin de las negociaciones no slo se dio por la tregua con Hamas en Gaza, sino porque se acerca la fecha lmite para formar un nuevo Gobierno o volver a las urnas, en lo que seran las quintas elecciones en dos aos y una continuacin de la parlisis poltica en la que est sumido el pas, en parte a causa de la polarizante figura de Netanyahu, actualmente enjuiciado por varias causas de corrupcin.