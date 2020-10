Inminente desalojo en los terrenos tomados en Guernica

Toma de tierras en Guernica. Canal 26.

La toma de terrenos en la Argentina, y muy en particular en la zona de Guernica, partido de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires, sigue estando en el centro de la escena. Tras idas y vueltas previas, este jueves 1 de octubre debería concretarse finalmente el anunciado desalojo, el cual en horas de la tarde de este miércoles era inminente.

Sin embargo, un pedido del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podría detener, al menos momentáneamente, el desalojo.

Pese a la inminencia de la medida de sacar a la gente de la ocupación, en horas de la tarde de hoy se supo que el gobierno de Axel Kicillof pidió a la Justicia que prorrogue por segunda vez el desalojo del predio de Guernica hasta el próximo 14 de octubre, en medio de tensión con los ocupantes que no quieren dejar el lugar.

La comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, realizó el pedido ante el juez de garantía N°8 de La Plata, Martin Rizzo, un día antes de la fecha dispuesta para el procedimiento.

Canal 26 en los terrenos tomados en la localidad de Guernica.

La solicitud se realizó durante la audiencia solicitada por el Gobierno provincial para informar los avances del plan de contingencia aprobado por el juzgado.

Según informó la Provincia, la petición se funda en dos hechos nuevos que tienen alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto: “por un lado, el importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria en las últimas 48 horas (que alcanza a casi el 20% de las familias) y por otro lado el lanzamiento, en el día de ayer, del Plan de hábitat, vivienda y suelo que brinda instrumentos para sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional de la provincia de Buenos Aires”.