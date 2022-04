Inocencio Arias: «La ONU es un cero a la izquierda cuando el problema lo crea uno de los cinco grandes»

Inocencio Arias Llamas ha sido uno de los diplomáticos españoles más relevantes de los últimos cincuenta años. Tras dirigir la Oficina de Información Diplomática desde el año 1980 hasta 1997, se convirtió en representante de España ante las Naciones Unidas. En la ONU ocupó también la presidencia de la Asociación de Embajadores ante la Naciones Unidas y fue presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo. En esta entrevista con 20minutos, Arias analiza la guerra de Ucrania y sus implicaciones diplomáticas, así como el papel de la ONU y España en el conflicto.

Si algo parece haber conseguido esta guerra es dar un respaldo a la OTAN que parecía perdido. ¿Cree que ha mejorado la situación de la Alianza Atlántica?

Ha mejorado claramente porque estaba alicaída y dividida. Ahora está unida, se va rearmar cumpliendo los objetivos de gasto en defensa a los que nos habíamos comprometido y no cumplíamos. España es una campeona del incumplimiento. El problema es si la unión va a durar una vez que termine la guerra de Ucrania.

¿Cree que Rusia podría repetir lo sucedido en Ucrania pero con Finlandia y Suecia por querer entrar en la OTAN?

A pesar de la osadía y ceguera de Putin no creo que se atreva. Ha salido un tanto escaldado de la agresión a Ucrania y en el caso de Suecia y Finlandia la OTAN tendría que responder directamente, no sólo con sanciones y con enviar ayuda al agredido como ha hecho hasta ahora.

¿Cree que Rusia hubiese invadido Ucrania con otro Gobierno y otros dirigentes en la Casa Blanca?

Ahora pienso que sí. Hace tres meses, no. Putin está sinceramente convencido y obsesionado con dos cosas. En primer lugar, cree que Ucrania no debería existir como país, ya que piensa que es una región rusa a cuyos dirigentes les han lavado el cerebro Estados Unidos y la Unión Europea. En segundo lugar, estima que sus enemigos occidentales quieren siempre debilitar a Rusia. Ha inculcado estas dos ideas en una buena parte de los rusos gracias a su control de los medios de información y a su persecución o eliminación física de los disidentes. Por eso esta guerra insensata tiene un apoyo no despreciable en Rusia.

¿Cómo valora el papel del Gobierno español en este conflicto?

Un papel correcto, con un ridículo retraso. Sánchez anunció que no enviaríamos material ofensivo. Menos mal que corrigió pronto porque se quedaba solo y hacíamos un papelón. Incluso ahora dice que aumentará los gastos en defensa pero con un porcentaje muy inferior a los demás. No es extraño que en otros países de la OTAN piensen que hay miembros que son unos gorrones, dependiendo de Estados Unidos, y que España está a la cabeza de los listillos gorrones.

En relación a las negociaciones de paz, cuando parecía que se empezaba a producir un acercamiento entre Rusia y Ucrania, el descubrimiento de una matanza en Bucha parece haberlos alejado nuevamente. ¿En qué punto están ahora?

Rusia ha perdido la primera vuelta del partido y ahora recoloca sus tropas porque no puede perder la segunda. Está en juego el prestigio de Putin. Va a seguir machacando objetivos militares y civiles de importancia. Quiere dar una lección a Ucrania y someterla y para ello tiene que devastarla sin piedad. No habrá alto el fuego hasta que él haya conquistado buena parte de Ucrania y esté en posición de fuerza. Solo se detendrá si tiene miles de bajas más. Bastantes miles.

¿Dónde tendría que situar Ucrania su línea roja en las negociaciones? Reiterar que no entrará en la OTAN y que el Donbás tendrá una seria autonomía. Es difícil pedirle que renuncia a un buen bocado de su territorio. ¿Aceptaríamos nosotros que Francia nos robara Aragón y el País Vasco?

Y en caso de que se cronifique el conflicto, ¿en qué podría ceder Putin? Putin es maximalista porque el efecto de las sanciones es asumible hasta ahora y los miles de muertos propios digeribles porque los oculta con la censura. Se pondría razonable si no se le comprase más gas o petróleo, un sacrificio que muchos países no pueden o no quieren hacer. También cambiaría si en una semana tuviera 25.000 muertos. No podría camuflarlos y muchos rusos comenzarían a hacerse preguntas.

Además de las sanciones económicas ¿podría la comunidad internacional hacer más por resolver el conflicto? Ahora ya, no mucho. Hay que seguir armando a Ucrania, proporcionarle información sobre los movimientos rusos y anunciar que pronto se iniciarán las negociaciones para que entre en la Unión Europea. Esto es algo que Putin especialmente detesta. Aceptar que lo vete sería vergonzoso.

Zelenski ha sido muy crítico con el papel de la ONU, diciendo que «podría disolverse si no puede hacer nada aparte de hablar». ¿Cree que las Naciones Unidas podría hacer más para resolver el conflicto? Naciones Unidas sirve para bastantes cosas pero cuando el problema lo crea uno de los grandes, es decir, los cinco que tienen el veto, la ONU es nula, un cero a la izquierda. Se convierte en una máquina de discursos estériles.

¿Qué implicaciones tiene la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Pocas. Araña un pelín la imagen de Rusia. Ese Consejo es el pito del sereno, un cachondeo. Recuerde que de el forman parte con frecuencia, China, Rusia, Cuba, Irán…. Es decir, varios distinguidos pirómanos junto a los bomberos. El Consejo es un bochorno.