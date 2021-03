Inquietud sobre la salud de Biden tras tropezar cuando subía a su avión – Télam

Biden tropieza al subir al avin

El episodio que protagoniz este viernes el presidente de Estados Unidos Joe Biden mientras suba por la escalerilla del avin Air Force One -una imagen que fue tendencia en las ltimas horas en las redes sociales- volvi a generar preocupacin acerca del estado de salud del demcrata, de 78 aos.

El presidente haba trastablillado dos veces antes de caer en la escalerilla del aparato. Ms all de lo anecdtico, la imagen despert inquietud entre los medios de comunicacin de su pas.

“Vamos a fingir que no sentimos la necesidad de correr a su lado como un boy scout que ofrece su brazo a una anciana que cruza la calle?”, se pregunt The New York Post.

Las voces oficiales acerca del episodio

La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo que Biden “ni siquiera requiri atencin del equipo mdico”. “Ni siquiera necesitaba un mdico. As de fuerte es Biden”, se entusiasm la funcionaria.

Desde el entorno presidencial sealaron que haba mucho viento afuera cuando Biden subi las escaleras.

“Ni siquiera necesitaba un mdico. As de fuerte es”” Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la Casa Blanca

Otras situaciones que despiertan dudas

Los medios norteamericanos advirtieron este sbado que sera fcil pasar por alto el incidente si no se sumara a una gran cantidad de otros episodios que tuvieron como protagonista al jefe de la Casa Blanca.

El jueves, por ejemplo, el primer mandatario recientemente electo se refiri a su vicepresidenta Kamala Harris como “presidenta Harris”.

En un discurso reciente, algunos creen que habiendo olvidado el nombre del secretario de Defensa Lloyd Austin, lo llam diciendo “Vaya, el tipo que dirige ese equipo all”.

Kamala Harris, protagonista de otro de los traspis del presidente de Estados Unidos.

Frases inconclusas y burlas en las redes sociales

Biden tambin se mostr confundido y perdido, sealan ciertos medios, al promocionar su paquete de alivio de Covid-19. “La gran mayora de los economistas, izquierda, derecha y centro, desde Wall Street hasta el…”, dijo, y qued la frase sin concluir.

Inclusive la forma en que el presidente se mueve fsicamente llama la atencin. Un movimiento de su mano o un gesto hacia alguien cercano se realiza con la velocidad de un estiramiento de yoga particularmente lento.

Los memes de las ltimas horas, los primeros desde que Biden asumi la presidencia, al parecer se repetirn constantemente ante cada actitud del mandatario en las que muestre cierta debilidad.

Uno de los breves videos que recorrieron rpidamente los dispositivos de todo el mundo es una imagen del presidente ruso, Vladimir Putin, accionando una escopeta como si estuviera haciendo tiro al blanco, a lo que le sigue la imagen de Biden cayendo por su tropiezo.