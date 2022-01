Insisten en impulsar la «Ley Lautaro» para crear un programa que detecte tempranamente la tartamudez – NCN

El nombre de la iniciativa que busca garantizar los derechos de quienes sufran este problema es en homenaje al niño tucumano con tartamudez que, en un entorno desfavorable, impulsó la creación del primer consultorio público para tartamudez o disfluencia. Fue a partir de esa experiencia que se creó un programa provincial cuyo éxito tuvo repercusiones en otras provincias.

Los resultados favorables dentro de la provincia han llevado a que los diputados tucumanos busquen federalizar esta experiencia. En este caso, se trata de la exministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla (Frente de Todos) quien desea crear el “Programa Nacional de Detección Temprana y Abordaje Integral de la Tartamudez” en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de promover el bienestar y la inclusión social de las personas con tartamudez o disfluencia, disminuir su severidad y mejorar la calidad comunicativa de las personas con su entorno.

Al respecto la legisladora tucumana expresó: “He escuchado muchas historias de vida; cada una de estas historias me duele, pero también me da esperanza porque hemos aprendido que el acompañamiento y el profesional adecuado en el momento oportuno ayuda muchísimo. El compromiso de la familia es muy importante, lamentablemente, no todos lo tienen; y ahí estaremos nosotros para ustedes. Queremos que todas las provincias tengan la posibilidad, no sólo Tucumán. Necesito de todos ustedes, necesito que salgan a hablar y den su testimonio. Vamos a militar para que cada niño y adulto con tartamudez tenga la salud integral que se merece” .

Entre las acciones a realizar, se encuentran las de cumplir con el registro de casos, lo que permitirá elaborar una respuesta de contención y acompañamiento. Otra función será difundir y capacitar en estrategias para optimizar la detección temprana, ofrecer información e instrumentos necesarios para un abordaje integral y elaborar guías de práctica, lineamientos programáticos y procedimientos estandarizados. La iniciativa busca promover la creación de consultorios especializados en hospitales públicos así como asistir a los establecimientos, capacitar al personal interviniente y concientizar y sensibilizar a la población sobre la tartamudez o disfluencia.

El proyecto, que es acompañado por los diputados Carlos Cisneros y Mario Leito, pretende beneficiar a las personas con tartamudez y disfluencia con la cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de detección temprana, diagnóstico, tratamiento, abordaje integral y seguimiento en los sistemas de salud.

Si el proyecto se convierte en ley “los niños y adolescentes con tartamudez o disfluencia serán beneficiados con políticas de promoción de la igualdad educativa e inclusión que promuevan metodologías de trabajo, alternativas de evaluación, contenido curriculares, materiales educativos y estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje en un marco de inclusión, en un clima de respeto e igualdad de oportunidades y de trato. Como así también y capacitación, destinadas a las instituciones educativas y los equipos docentes y de supervisión, para la detección temprana y abordaje integral y normas, estrategias y acciones para la convivencia contra el bullying” expresa el documento.