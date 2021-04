Insisten en que no hay pruebas para afirmar que la vacuna de AstraZeneca genere coágulos – Télam

Desde hace varias semanas hay sospechas sobre posibles efectos secundarios graves.

El ente regulador europeo reiter este martes que an no lleg a una conclusin sobre si la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus se relaciona con la formacin de cogulos en la sangre, despus de que uno de sus miembros afirmara que s exista tal vnculo.

En una entrevista con un diario italiano, Marco Cavaleri, responsable de estrategia de las vacunas de EMA, dijo no obstante que an no estaba claro de qu manera la vacuna altera la coagulacin y que los beneficios de aplicrsela superaban los posibles riesgos.

Pero el comit de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que tiene su sede en msterdam, Pases Bajos, “no ha llegado an a una conclusin y el examen est en curso”, declar la EMA en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP.

La nota agreg que la EMA se pronunciar sobre la cuestin “maana (mircoles 7 de abril) o el jueves 8 de abril”.

Horas ms tarde, la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), que est distribuyendo la vacuna de AstraZeneca de manera gratuita a pases de bajos y medianos recursos, insisti en que el frmaco presenta an “ampliamente” ms beneficios que riesgos.

“No hay evidencia de que el balance riesgo-beneficio deba ser modificado”, declar en rueda de prensa Rogerio Pinto de Sa Gaspar, director de regulacin y precalificacin.

Pinto de Sa Gaspar insisti que, segn los conocimientos actuales, el balance “sigue siendo ampliamente positivo”.

“Estas ventajas son verdaderamente importantes en trmino de reduccin de mortalidad entre la poblacin vacunada”, subray y dijo que expertos y medios tienen una excesiva tendencia a destacar los riesgos.

“Necesitamos restablecer el equilibrio (de nuestro mensaje) con los beneficios que aporta la vacuna“, aadi.

El comunicado de la EMA y las declaraciones del responsable de la OMS llegaron despus de la publicacin de la entrevista de Cavaleri con el diario Il Messaggero.

“Ahora lo podemos decir, est claro que hay un vnculo con la vacuna, que provoca esa reaccin. Sin embargo, an no sabemos por qu”, dijo Cavaleri al peridico.

Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, aunque raros, entre las personas vacunadas con AstraZeneca.

En el Reino Unido hubo 30 casos y siete muertes de un total de 18,1 millones de dosis administradas.

Se tratara de casos de trombosis atpica y algunos de ellos han causado la muerte.

Para AstraZeneca, los beneficios del antdoto del laboratorio anglosueco en la prevencin del Covid-19 superan a los riesgos de los efectos secundarios.

El grupo asegur el sbado que la “seguridad del paciente” es su “principal prioridad”.

El mes pasado, la propia EMA dijo que la vacuna era “segura y eficaz” pero que seguira investigando su posible relacin con efectos adversos.