Insólito: cuáles son las pruebas que presentó La Libertad Avanza para denunciar supuestas maniobras de fraude

El abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, declaró este viernes como testigo ante el fiscal Ramiro González. Fue convocado luego de una presentación que firmó junto a Karina Milei donde relató que la Gendarmería habría participado de un «fraude colosal» en el marco de las elecciones generales. En Comodoro Py, dejó tres capturas de pantalla de Twitter donde intercambian cuentas sin nombres propios, referenciadas en Javier Milei.

La presentación donde los apoderados del espacio libertario advirtieron sobre el supuesto fraude y le pidieron a la jueza María Servini que se extremen las medidas para evitarlo, fue firmada digitalmente por Karina Milei el martes 14 de noviembre a las 15:41 horas. Mientras tanto, en el expediente judicial 9685/2023, que está disponible para su consulta pública en el Sistema de Consultas Web del Poder Judicial de la Nación, la presentación aparece presentada un día después, el miércoles 15.

La Libertad Avanza se desdijo de la denuncia de fraude y pidió tomar recaudos

Las tres capturas presentadas en la Justicia

El dato de las fechas no es menor, teniendo en cuenta que dos de las capturas presentadas ante la Justicia corresponden a publicaciones realizadas después de la firma y la presentación del escrito inicial ante el Juzgado de Servini. Veamos:

«Al cambio de urnas lo hace la Gendarmería. En el conurbano las mueven las ambulancias que son del gremio de Moyano y no las puede parar la Policía. Esto lo hacen el sábado a la noche antes de las elecciones. Lo hicieron ya el 2019. Atención a las ambulancias», escribió el usuario @Chespiroto el jueves 16 de noviembre a las 13:47 horas.

A las 22:09 del mismo día, la usuaria @Quenecesitashoy le contestó textual: «POR FIN ALGUIEN LO DICE!!!!!!! Y LOS QUE DAN EL CURSO DE FISCALES ME DISCUTEN QUE ESO ES IMPOSIBLE, QUE EL PROVISORIO, EL COSO… CHICOS YO ME METI EN EL CAMION DE GENDARMERIA EN EL 2019, ME LLEVARON PRESA. Hay que jugarsela, yo llegue a las 5.30hs y las urnas ya estaban listas». Esa respuesta está incluida en las capturas.

Qué pasaría si los candidatos presidenciales obtienen casi los mismos votos el próximo domingo

Otra de las fotos presentadas hoy ante la Justicia es del mismo día, a las 22:43. Es una respuesta de @chespiroto: «Hay como un mito de que si cantás fraude sos antidemocrático. Pero lo antidemocrático es el fraude, no denunciarlo». Cuatro minutos después sumó @Quenecesitashoy: «Yo me fui hasta La Plata, se me cagaron de risa todos, para lo único que me sirvió fue para mirar a mis hijos y decirles hice lo que pude por ustedes… (sic)».

La tercera captura si es anterior. Data del 2 de noviembre pasado, y es de un mensaje publicado por la cuenta @ArgentoProm bajo el nombre «Archivo General Mesiánico»: «SANTIAGO DEL CHOREO (NdR: Santiago del Estero): En la provincia donde Sergio Massa ganó con el 80% de los votos, detuvieron al escuadrón de gendarmes encargado de custodiar las URNAS. COIMAS, Y HECHOS DELICTIVOS, toda la cúpula de gendarmería involucrada. Se secuestran USD 150 Millones».

En relación con eso, según pudo saber PERFIL, Viola también presentó una serie de artículos periodísticos. Uno de ellos fue publicado el 1° de noviembre, en el sitio El Liberal. El título es «Escándalo en Gendarmería de Santiago: coimas, millones secuestrados y 12 detenidos», y en cinco párrafos da cuenta de un caso que involucra a agentes de Gendarmería Nacional de Santiago del Estero, con 12 detenidos, algunos de la cúpula del Escuadrón 59.

Se trata de un caso que no tiene ninguna vinculación con el proceso electoral, sino que se investiga una supuesta red entre gendarmes para sobornar turistas que viajaban para comprar y vender mercadería secuestrada.

El futuro del dólar y el consejo de los estrategas: «No hacer operaciones el martes 21 a las 11 AM»

«No se trató de una denuncia», ratificó Viola

«No se trató de una denuncia, sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre y con la única intención de aportar a la transparencia y la legalidad de las elecciones», declaró hoy Viola respecto de la presentación.

El abogado agregó, bajo juramento de decir verdad, que fue presentada «en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento».

Minutos más tarde, en declaraciones a la prensa, Viola insistió al decir que «no se trató de una denuncia, queremos estar seguros de que se extremen los recaudos. No presentamos pruebas porque no se presentó ninguna denuncia«.

Por lo pronto, el fiscal Ramiro González debe definir qué hará con la queja elevada por parte de los apoderados de uno de los partidos que participará del balotaje del domingo. Y que, detalle no menor, viene desde hace semanas agitando públicamente denuncias por supuesto fraude que no fueron formalizadas en la Justicia.

ASV / Gi