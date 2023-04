Inspector nuclear de la ONU visitó Rusia para discutir sobre la central atómica de Ucrania

El jefe de los inspectores nucleares de la ONU, el argentino Rafael Grossi, se reunió este miércoles con funcionarios rusos en Kaliningrado en otro intento de evitar un desastre atómico por efecto de los combates en torno a la central nuclear de la provincia ucraniana de Zaporiyia.

La central del sur ucraniano, la más grande de Europa, está controlada desde marzo de 2022 por el Ejército ruso en el marco de la invasión de Ucrania, y desde hace meses ambos beligerantes se acusan mutuamente de bombardearla.

Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), visitó la central la semana pasada y denunció un aumento de las hostilidades en la zona, un revés para sus intentos de meses de crear un área libre de combates en torno a la planta.

«Me reuní con altos funcionarios de varias agencias rusas. Continúo mis esfuerzos para proteger la central nuclear de Zaporiyia«, dijo este miércoles Grossi durante una visita a Kaliningrado, enclave ruso en el mar Báltico, entre Polonia y Lituania.

«Mi reciente visita a (Zaporiyia) confirmó la urgente necesidad de alcanzar este objetivo esencial, que es interés de todos», añadió en su cuenta de Twitter.

