Instituto de Investigaciones Históricas, Políticas y Estratégicas Malvinas, Patagonia e Islas del Atlántico Sur

Señora Ministra de las Mujeres,Géneros y Diversidad de la Nación

Dra. Elizabeth Gómez Alcorta

S. / D.

Nos dirigimos a Usted para manifestarle nuestra mayor consternación, perplejidad y profundo desagrado, ante su publicación en una red social, comunicando la reunión virtual sostenida con el Embajador Mark Kent, representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la República Argentina.

Comprendemos que nuestro país sostiene relaciones políticas y diplomáticas con todos los países del mundo y que hay temas de la agenda gubernamental que requieren de coordinación internacional. No obstante, la permanente intransigencia británica a acatar la Resolución AGNU N° 2065 (XIV) y demás Resoluciones concordantes y complementarias, entendemos que obligan a considerar la relación bilateral con los representantes de la potencia que ocupa ilegítimamente nuestros territorios en el Atlántico Sur, de manera prudente y acorde a la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.

En su primera publicación en las redes sociales, no se hizo referencia alguna al reclamo argentino por la soberanía sobre nuestros territorios ocupados. Sólo cuando por las mismas redes se expresó el malestar por esa omisión, Usted –muchas horas más tarde-, volvió a publicar por el mismo medio, la aclaración que se había efectuado “el reclamo de nuestras islas Malvinas y la necesidad de encontrar una solución diplomática a la controversia, como indican las Resoluciones de Naciones Unidas”. El término “controversia”, es comúnmente usado en el lenguaje diplomático internacional. Sin embargo, tratándose de una funcionaria nacional, que no desempeña funciones diplomáticas, ese término puede interpretarse en forma ambigua por la contraparte usurpadora. Para todos los argentinos, no existe una “controversia”, sino lisa y llanamente, una ocupación ilegal, la usurpación de nuestros territorios australes por parte de las autoridades británicas que fungieron como anfitriones en vuestro encuentro.

Sea como fuere que hayan sucedido las comunicaciones con el Embajador británico, queremos expresarle nuestro rechazo ante lo que interpretamos como un acto imprudente, perjudicial para el interés consagrado en nuestra Constitución Nacional y contradictorio con los ejes definidos por el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, quien ante la Asamblea Legislativa, reunida en el acto de su asunción, afirmó: “Nuestro hogar común tiene también una herida sangrando en lo más profundo de nuestro sentimiento soberano: la usurpación de Islas Malvinas, Georgias del Sur, y Sandwich del Sur”.

Esa herida sangrando es mucho más dolorosa para aquellas mujeres que, siendo veteranas de guerra, madres, viudas, hermanas o hijas de aquellos jóvenes que perdieron sus vidas defendiendo la Soberanía argentina en las trincheras de Malvinas, en los combates aéreos, en el crimen de guerra que supuso el hundimiento del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” y que, sin embargo, no parecen merecer de Usted y de quienes la acompañaron, ninguna empatía con sus sentimientos ni sus derechos humanos, pisoteados por la prepotencia colonial.

¿Qué “agenda común” y qué reivindicación de los derechos de las mujeres se pueden desarrollar con aquellos que mantienen una fuerza militar en nuestro Atlántico Sur, amenazando la paz en toda la Región? ¿Qué “cooperación” pretende obtener de aquellos que no trepidaron en asesinar a 323 tripulantes del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano”, sólo para satisfacer la necesidad política del gobierno conservador que armó la más importante flota naval después de la Segunda Guerra Mundial para invadir nuevamente territorios que nos corresponden? ¿Alcanza la “sororidad” profesada por la Sra. Ministra, a la criminal de guerra Margaret Thatcher, por el simple hecho de ser mujer? ¿Qué objetivos de solidaridad supone que obtendrá su cartera de las autoridades británicas, mientras instrumentan año tras año el saqueo de nuestros recursos pesqueros, minerales, hidrocarburíferos y otros recursos estratégicos, que podrían beneficiar al conjunto de la comunidad nacional con un auténtico desarrollo económico y generación de empleos para miles de argentinas y argentinos?

Entre quienes suscribimos esta nota, se encuentran veteranas de guerra de Malvinas, familiares de los caídos en el conflicto armado de 1982 y también personas que libramos, desde distintos ámbitos políticos, sociales, académicos y culturales, la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, pero sin escindir esa lucha de la emancipación nacional; porque, como aprendimos a lo largo de nuestra historia “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. La lucha por la igualdad de las mujeres, la justicia social y una vida digna para todas y todos los que habitamos este suelo es necesariamente anticolonial, señora Ministra.

Por eso le solicitamos, en nombre del necesario y urgente proceso de emancipación de las mujeres argentinas y de la comunidad nacional en su conjunto, una disculpa pública por el daño producido y el cese de este tipo de acciones de subordinación a la fuerza de ocupación colonial.

RECALDE, Iciar. DNI 28.906.454. Docente UNAJ, UNLA, UNLP

BRUZZONI, Celia Soledad. DNI 26.830.702. Lic. Ciencia Política UBA, Maestrando Estrategia y Geopolítica ESGE. Docente Universitaria

MENDIONDO, María Estela. DNI 1062355. Docente

ROCHA, Romina Yanel DNI 33121266. Comunicadora, escritora, analista política.

SIBILLE, Deolinda Beatriz DNI 5240567. Jubilada.

CORDERO, Mónica Adela DNI 13404978. Arquitecta. Co-autora ad honorem del Proyecto del Monumento a los Héroes de Malvinas del Cementerio de Darwin, Isla Soledad.

EGEA, María Eva Egea. DNI 23.249.742. Abogada

GONZÁLEZ, Eugenia. DNI 30980971. Militante peronista y estudiante.

SIRI, Alejandra Andrea. DNI 16334765. Hermana del Héroe caído en el Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” Fabián Edgardo SIRI. Empleada.

MÉNDEZ, Marina Paula DNI 24061516. Comunicadora. Dirigente Social y Deportiva. Docente universitaria. Malvinera

MIRANDA, Elvira Luisa DNI 14237930 Presidenta del Partido Nuestra Causa de la Provincia de Corrientes, periodista, dirigente del Sindicato de Amas de Casa.

NAHUEL, Karina Noemi DNI 20602684. Profesora de Geografia con especialidad en America (IJVG), Capacitadora de la Cuestión Malvinas (Observatorio Malvinas, UNLA).

CAVALLO, Mónica Cavallo DNI: 17.198.262. Licenciada y Profesora de Historia (USAL). Directivo de Escuelas de Educación Media. Docente capacitadora, desde hace más de siete años, en la C.A.B.A y la Provincia de Buenos Aires sobre la «Cuestión Malvinas».

BORRO, Graciela Rosario DNI 10082389 Abogada patrocinante en la causa de Acción Declarativa de Certeza suscripta por Combatientes y Familiares Víctimas de Crímenes de Guerra cometidos por el Reino Unido de Gran Bretaña.

GIAMPAOLO, Nancy. DNI 25131785 Periodista guionista y docente

CISNEROS, Maria Lourdes DNI 14553665. Esposa de veterano de guerra de Malvinas, familiar de un desaparecido del ARA SAN JUAN, fisioterapeuta.

SARTAL, Mónica Beatriz DNI 20892857. Gastronómica

MIRANDA, Amalia. DNI 30216692. Partido Provincial Nuestra Causa, Provincia de Corrientes.

BAEZA, Natalia. DNI 26331451, docente en la Provincia de Río Negro.

BARRERA, Silvia. DNI 12966767, Veterana de Guerra de Malvinas, instrumentadora quirúrgica.

NESTA, Marta Lucía. DNI 4840773. Miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Ex funcionaria de la Cancillería argentina en tema de Derechos Humanos y Mujer. Militante peronista, jubilada.

VASSALLO, María Sofía. DNI 21757074. Dra. en Ciencias Sociales. Docente e investigadora Instituto Malvinas.

BOSSIO, Constanza. DNI 35983762. Secretaria General de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Militante peronista. Estudiante UBA.

PAEZ, Mercedes Vanesa. DNI 34878697. Tec. en información económica y social. Estudiante de Lic. En Sociología Universidad Nacional de Santiago del Estero.

MASSERA, Lucía Macarena. DNI 37.206.636. Lic. en Sociología UBA.

FAILLACE Azul Violeta. DNI 38617917. Estudiante de Sociología en la UBA. Militante de la Agrupación La Vallese-JUP.

PALOMINO María Soledad. DNI 31045750 Lic. en Ciencia Política UBA.

ALVAREZ, Lucía. DNI 42996774, estudiante de Lic. en Ciencias Veterinarias, UBA.

FAILLACE, Jazmín. DNI 35084988. Secretaria de Formación Política JUP de PBA. Secretaria de Pensamiento Nacional del CEFYL de la UBA. Militante peronista y estudiante de Letras.

GARCIA BARASSI, María José. DNI 20426821. Geógrafa. Docente investigadora en la Universidad Nacional de Lanús

RUBINO, Grisel Patricia. DNI 26.437.103. Trabajadora y Estudiante avanzado de Bibliotecología en el Instituto de Formación Técnica Superior N°13 de la Ciudad de Buenos Aires. Peronista y Malvinera.

BREY, Laura. DNI 24310245 Madre de cuatro hijos, Empleada Municipal, Militante Sindical, Militante Peronista Agrupación Los Patria.

GUIDI, Dionela. DNI 32378614. Socióloga, Nodocente Universidad Nacional de Lanús. Militante sindical.

PORRACIN, María Fabiana. DNI 18.262.083

Psicóloga, Antropóloga

SANTO STÉFANO, Natalia, DNI 27.147.462

Estudiante, trabajadora, madre y militante peronista.

BRUZA, Andrea Eugenia, DNI 25.609.862

Argentina, madre de cuatro hijos, Diplomada en Gestión de PyMEs, comerciante, formada en el campo de las Ciencias Sociales y de las Letras, peronista.

ORAZI, María Fernanda, DNI 24.551.944. Argentina, actriz.

CARCACHE, Elda Rosa. Abogada. DNI 12028681

CENTURIÓN GIROLA, LUDMILA DNI 19000025. Justicialista, profesora y representante sindical.

RODENAS, LUCÍA DNI 37153574. Estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Acompañante terapéutica.

HAMED, WIDAD CAROLINA. DNI 37940269. Estudiante de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.

HAMED, YAMILA AMALIA. DNI 28801486. Arquitecta. Trabajadora del Ministerio