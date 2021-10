Intendente de Bariloche sobre carta del Presidente: “Es un quiebre institucional muy fuerte, nos sentimos abandonados”

Intendente de Bariloche.

El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, criticó fuertemente al presidente Alberto Fernández por su postura ante el conflicto mapuche en la Patagonia. “La carta del Presidente es un quiebre institucional muy fuerte. La presencia del Estado nacional es muy importante para la situación que vivimos acá”, dijo.

“No es tan grave el problema si se lo aborda. Venimos reclamando que no se está abordando el problema en términos de gobierno nacional. De acciones concretas y del diálogo que tiene que hacer”, señaló al ser entrevistado en Radio Continental.

“El gobierno nacional ha declamado que vienen por la vía del diálogo pero yo no veo que estén dialogando. No es un hecho que haya cientos de personas, es un grupito muy minúsculo. Denota que el Estado nacional no hace nada por nosotros, nos deja solos y es un quiebre institucional muy fuerte. El ciudadano tiene que sentir que el gobierno te cuida. Esto puede llevar a que la gente quiera hacer justicia por sí misma. Me parece que la carta es muy grave. Nosotros vemos que las fuerzas nacionales van a otros lugares”, sentenció.

“Yo reclamo el tema seguridad, que no haya cortes de rutas, que no haya violencia contra bienes incluso del propio Estado y por otro lado que no nos abandonen en la acción política. Que dialoguen, pero en serio. Quiero pensar que no actúan porque no saben qué hacer. No le encuentran la vuelta, pero pienso esto porque quiero pensar bien», enfatizó.

LA CARTA

El presidente Alberto Fernández le comunicó a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su «firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto», aunque sostuvo que se debe «formar un cuerpo específico» que se ocupe de «reforzar la seguridad en el futuro».

“El gobierno que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político, una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía”, afirmó Fernández en la nota con fecha de este miércoles.

Fue la respuesta al pedido de asistencia en materia de seguridad realizado por la Gobernadora, que se efectivizará a partir del Ministerio de Seguridad de la Nación, luego de la escalada del conflicto con sectores mapuches a partir del incendio del Club Andino en El Bolsón ocurrido el miércoles por la madrugada.

Más allá de confirmar que enviará gendarmes, el Presidente le recordó a la mandataria provincial que “es la propia Ley 24.059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”.

En la misiva, Fernández reafirmó que “no es este el caso ni mucho menos”. Y agregó: “Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

La tensión entre la provincia de Río Negro y el Gobierno Nacional se incrementó en las últimas horas luego del incendio en El Bolsón, que Carreras tildó de ataque «terrorista» y derivó en el reclamo de mayor presencia de efectivos de las fuerzas federales.

Además, la gobernadora provincial había cuestionado la defensa que hizo el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, sobre el detenido en ese país Facundo Jones Huala, acusado por distintos hechos en la Argentina.





