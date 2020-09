Intendente de Hurlingham sobre Plan de Seguridad en Provincia: “Reconocemos que hay un problema con la inseguridad”

Intendente Juan Zabaleta.

En un acto realizado en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández lanzó el Plan de Fortalecimiento de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, por medio del cual de invertirán 10 mil millones de pesos en seguridad en el Conurbano bonaerense y se desplegarán 3.957 efectivos de Fuerzas Federales. Sobre esta nueva iniciativa, estuvo charlando el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, en Canal 26.

“Es un plan de seguridad muy importante con patrulleros y nuevos agentes, casi 4.000 agentes de Fuerzas Federales, 4.000 nuevos refugios equipados con botón antipánico, vamos a adquirir más cámaras y poder frenar lo que es la inseguridad”, comentó Zabaleta en diálogo con Edith Hermida en “El Diario de Sábado”.

Your browser does not support the video element.

“Los vecinos nos piden presencia del Estado y por eso le agregamos una serie de medidas como construcción de cárceles y alcaldías. Estamos contentos, trabajando juntos en esta pelea contra la inseguridad para cuidar la vida de los vecinos como corresponde”, agregó.

Noticias relacionadas

“Lo importante es reconocer los problemas, estamos reconociendo que hay un problema con la inseguirdad y con este plan vamos a poner en marcha para que el Estado pueda saldar la deuda que tiene con la inclusión social”, manifestó.

Your browser does not support the video element.

“El problema no vamos a esquivarlo, nos vamos a hacer cargo de esto. Esto empezará con una capacitación de agentes para que podamos dejar de ver las imágenes que se ven en la televisión. Creo que esto andará muy bien”, cerró.

El jefe de Estado celebró que la iniciativa permitirá que “acceda a 2.200 móviles”, tras recordar las quejas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, por el estado de la Policía Bonaerense.

Your browser does not support the video element.

Asimismo, se avanzará en la construcción de doce nuevas cárceles: dos podrán albergar a mil detenidos cada una y las diez restantes tendrán capacidad para 300 personas. También se implementarán 4 mil “paradas seguras” en la Provincia con botones antipánicos y cámaras.