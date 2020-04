Intendente de San Miguel aseguró que liberaron en su municipio a presos por abuso sexual, secuestros y narcotráfico

Jaime Méndez

Tras enterarse de que 20 presos fueron liberados y regresaron a sus domicilios en el municipio, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, publicó una serie de tuits para manifestar su temor y reclamar ante esta decisión judicial.

“Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas… Son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel. Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”, expresó Méndez.

— Jaime Méndez (@jaimemendezh) April 28, 2020

Luego completó: “Los jueces que toman esas decisiones y aquellos que impulsan este tipo de políticas, como mínimo, le están faltando el respeto a la inmensa mayoría de vecinos honestos que quieren y merecen vivir en paz. Sobre todo a las víctimas de esos mismos delitos y a sus familias. Y por supuesto, también, a las fuerzas de seguridad, a quienes día a día arriesgan su vida en la persecución del delito y hoy redoblan su esfuerzo y servicio, en el contexto de esta pandemia”.

“No tengo ninguna duda de que todos los presos merecen las condiciones dignas para cumplir con el encierro, entre ellas protegerlos del coronavirus. Pero esta no es la solución. Nosotros lo tomamos con preocupación, era algo de lo que se venía hablando y por supuesto que podía pasar”, dijo en declaraciones a CANAL 26.

En cuanto a las próximas medidas de seguridad, el intendente indicó que “se reforzará más allá de todo lo que hacemos desde nuestra Secretaría de Seguridad. Es un tema con el que estemos muy atentos, sin ninguna duda, el cual establece que la Policía de la provincia de Buenos Aires tenga que vigilar si la prisión domiciliaria se cumple. Pero no es un cuidado suficiente”.