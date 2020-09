Intendentes bonaerenses se mostraron unidos y pidieron “ser responsables” frente al aumento de casos – Télam

Una de las reuniones virtuales del gobernador con los jefes comunales bonaerenses en tiempos de pandemia.

Intendentes de distintos distritos y espacios políticos de la provincia de Buenos Aires pidieron hoy “ser responsables” en los cuidados ante la pandemia de coronavirus y el aumento de contagios, en el marco de una conferencia de prensa que brindó el gobernador Axel Kicillof en la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Plata.

“Todos lo intendentes trabajamos de manera ordenada con la Nación, la Provincia y reconociendo un grave problema que es este virus que se nos cruzó en el camino”, dijo Julio Garro, el intendente platense de Juntos por el Cambio.

Agregó que ese aprendizaje “tiene que ser el mismo que nos una para afrontar lo que viene” y señaló que si bien el número de contagios “está amesetado, es alto”.

Por ese motivo, advirtió que no hay que “perderle respeto al virus” y llamó a la “responsabilidad individual” respecto a los cuidados necesarios para evitar la propagación.

Juan Zavaleta, el jefe comunal de Hurlingham, llamó a “hacer memoria” y mencionó: “Se habló de saqueos, de estallido social y nada de eso pasó. Decidimos cuidar la vida y la cuarentena sirvió para tener más hospitales y camas. Decidimos salvar y cuidar vidas”.

En ese marco, el intendente del Frente de Todos dijo que “no hubo actitud discriminatoria con intendentes” y que “todos recibieron asistencia financiera sanitaria”.

A su turno, el intendente de Lanús, Nestor Grindetti (Juntos por el Cambio), destacó “la importancia del trabajo en equipo”.

“Entre una población que cumple las indicaciones del gobierno y funcionarios que atendemos la circunstancia y nos entendemos, vamos a poder salir adelante y lograr el menor daño posible”, aseveró.

También el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde (Frente de Todos), dijo que cuando ve “minorías intensas o un sector que se excede, los invitaría a recorrer terapias intensivas u hospitales a ver cómo le ponen el alma”.

El jefe comunal, recuperado de Covid-19, consideró que se está haciendo “historia en materia sanitaria” y que “esta pandemia vino a poner obstáculos en esta Argentina devastada, pero lo vamos a superar”.

En esa línea, Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, uno de los 5 distintos más poblados de la provincia, dijo que “la pandemia y el virus se expanden como mancha de aceite” y explicó que “cualquier definición que se tome en un lugar del AMBA repercute en el otro”.

“Nuestros vecinos miran que a 20 minutos viven otra realidad con una situación sanitaria igual o peor. No lo vamos a hacer porque somos responsables y consecuentes de que la situación es crítica. No queremos vivir un colapso en el sistema de salud , no solo quedarnos sin camas sino que se saturen los médicos y enfermeros”, remarcó la jefa comunal del Frente de Todos.

En ese sentido agregó: “Apelamos a la responsabilidad social e individual”.

Kicillof encabezó la conferencia enviando “un mensaje de unidad al pueblo de la provincia” en el marco de la “complicada” situación que se vive debido a la pandemia por coronavirus.

En el encuentro además estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin, y todo su gabinete.