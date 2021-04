Intendentes PBA piden drástica reducción de horario para circular

“En estas dos semanas se notó una baja en la circulación, pero también es cierto que la gente modificó sus hábitos y se empezó a reunir unas horas antes por lo que está claro que si se avanza más en ese horario vamos a tener un resultado mucho más concreto”, le dijo a este diario un intendente de la tercera.

Los alcaldes del Frente de Todos salieron a apoyar el diagrama original del gobernador con el fin de generar un respaldo contundente y, de paso, hacer el contrapeso necesario para lo que, se sabe, será una decisión consensuada con Nación y Ciudad.

En la previa de las nuevas medidas, Kicillof volvió a ponderar el sistema de fases que la Provincia utiliza desde el inicio de la pandemia como herramienta clave para entender, y actuar en consecuencia, sobre las diferentes realidades de la Provincia.

Por su parte, el viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, expuso el cuadro de situación sanitaria actual y aseguró que “tenemos que trabajar para revertir la situación porque, mientras haya más ingresos que egresos en los hospitales, el sistema sanitario estará en riesgo”.

Circulación y comercios

El ejecutivo bonaerense apunta a reducir la circulación de manera drástica. Y para llevar a cabo esto pretende endurecer las medidas en el AMBA y en aquellos municipios del interior que estén en Fase 2. La idea es poder cerrar la nocturnidad lo más posible y acercarse a algunos conceptos de la Fase 1 del año pasado como la utilización del transporte público solo para esenciales y poner más controles en lugares de encuentro populares. “Hay fotos que no suman y lo mejor es cambiar el foco. La Provincia no tiene las plazas cerradas porque es un concepto que no comparte, pero hay que reducir de alguna forma los espacios de encuentro”, sostienen en La Plata en relación a las ferias del Conurbano.

Por su parte, un intendente de la oposición que se pronunció en contra de mayores cierres aseveró: “Si se baja el horario de circulación se va a tener que aumentar la respuesta de la policía porque la gente no la está pasando bien y, además, van a volver a aparecer más encuentros clandestinos”.

Desde la oposición también plantearon la posibilidad de reducir el horario de circulación en los días de semana y mantener el horario actual para el fin de semana. “Si hay que bajar a las 18 es entendible, pero hay que mantener de alguna manera la fuente de trabajo de los gastronómicos porque ya no tienen un colchón de nada y la caída podría ser estrepitosa”.

Clases

La Provincia tiene decidido continuar con la virtualidad para las clases y no ve con buenos ojos la propuesta de la Ciudad de solo sostener esa medida para el secundario. “Cada vez que un chico va a la escuela se pone en juego casi el 40 por ciento de la ocupación del transporte público. No podemos hablar de reducir la circulación y retomar la presencialidad para un sector. Pasó en Alemania, Israel, Chile y Uruguay. Todos frenaron”, aseguró la misma fuente provincial para explicar la postura de extender por otras dos semanas la virtualidad. “Pero hay que comunicarlo mejor, no son 15 días sin clases presenciales. Son solo cinco días más, ya que gran parte de las escuelas aplican burbujas intercaladas en la presencialidad”. Algo a lo que, más temprano que tarde, también podría aplicarse en las ciudades más populosas del interior.