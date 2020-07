Intendentes piden estrategias unificadas en la ciudad y la Provincia de Buenos Aires – Télam

El viernes 17 concluye la fase del aislamiento estricto en el rea Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

El intendente del municipio bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez; su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray; y el jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta; se manifestaron a favor de la coordinación entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires en las estrategias para evitar los contagios de coronavirus, a pocos días de que concluya la fase del aislamiento estricto.

“Hay que hacer el máximo esfuerzo para unificar esta acción y la estrategia porque ambos territorios están atados a una tremenda inmigración diaria”, dijo Menéndez a Télam.

Y explicó: “Hay mucha gente que vive en el Conurbano que trabaja en Capital y no sólo hablamos de trabajadores no esenciales sino también de médicos y policías, por lo que debemos cuidar al máximo la utilización del transporte público y no generar una circulación masiva que sea un foco de contagio”.

En ese sentido, el intendente y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense remarcó que “sería un error de todos -los dirigentes políticos- si no podemos construir un consenso en un tema tan importante como es esta pandemia”.

Por su parte, Gray afirmó que la cuarentena para mitigar los contagios de coronavirus en el Área Metropolitana (AMBA) “pierde eficacia si la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no tienen una postura única porque la circulación entre distritos es muy intensa y eso genera mayor circulación del virus”.

“Si la Ciudad flexibiliza, vamos a perder todo el esfuerzo que hicimos porque los casos van a aumentar peligrosamente en el conurbano, pero después eso va a generar un efecto regresivo también en Capital porque se van a incrementar los contagios allí y luego se convierte en un espiral ascendente muy complejo de frenar”, advirtió el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en diálogo con Télam.

En ese marco, insistió en asegurar que “el AMBA es uno solo y debe tener una postura única” y precisó que “el 48 por ciento de las personas que trabajan en Capital, viven en el conurbano” y “una de las principales vías de contagios es el transporte público en todo el mundo, lo que complica aún más el panorama en el AMBA”.

“Antes de que la Ciudad comience a flexibilizar la cuarentena, en Esteban Echeverría los contagios eran pocos y la circulación comunitaria del Covid-19 era baja, pero luego de la apertura de algunos comercios, los vecinos bonaerenses comenzaron a viajar para trabajar y allí se dispararon los contagios en el municipio porque esos trabajadores se infectaron e infectaron a su familia y así continúa la ramificación de este virus”, concluyó.

En el mismo sentido, Juan Zabaleta señaló que los jefes comunales del conurbano esperan que “haya un trabajo conjunto” entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El intendente de Hurlingham sostuvo en diálogo con radio Rivadavia que “es lógico que el AMBA sea tratada como una única unidad urbana y tengamos criterios parecidos”.

“Hacemos una apuesta a la coordinación antes de pensar que vamos a tener estrategias diferentes con la Ciudad, porque a los que están hace 115 días en sus casas hay que primero mostrarle que existen acuerdos y un trabajo en armonía, ya que cuando no lo hacemos es cuando nos equivocamos”, manifestó.

En ese sentido, continuó: “La expectativa de la gente es que Kicillof y Larreta trabajen en conjunto esta situación, que claramente está muy complicada. Esperamos que haya una coordinación clara entre Ciudad y Provincia”.

Al igual que sus pares de otros distritos del conurbano, Zabaleta se refirió a la importancia del transporte público en los contagios: “El 60 por ciento de los contagiados en Hurlingham son trabajadores que usan el transporte público para ir a trabajar a la Ciudad, por lo que es alto el ida y vuelta con Capital Federal por una cuestión de historia”.