Inter Miami comenzó el operativo para volver a juntar a Messi y Suárez

Lo concreto es que la franquicia de David Beckham como principal accionista junto a Jorge Más, cedió al exgoleador de Banfield al Philadelphia Union a cambio de una selección de SuperDraft 2022 de la MLS.

Carranza, de 21 años, fue uno de los primeros fichajes registrados por Inter Miami en julio de 2019, contando con 42 apariciones, 11 de ellas como titular, y solo tres goles en sus dos temporadas en el equipo del estado de Florida, de acuerdo al resumen consignado por el portal de El Nuevo Herald, de la ciudad de Miami.

«Esta transacción le da al club la flexibilidad para continuar maniobrando el plantel, ya que buscamos mejorar el equipo y alcanzar nuestros objetivos en la temporada 2022», dijo Chris Henderson, director deportivo de Inter Miami a través de un mensaje por redes sociales, al que le agregó: «Le deseamos lo mejor a Julián (Carranza) en su cesión».

En tanto, el mismo medio periodístico apuntó que previamente, con la idea de que Inter sea firme candidato al título del próximo torneo, había adquirido al destacado volante Mo Adams, procedente de Atlanta United,

A este refuerzo le pretenden sumar al uruguayo Suárez, de quien en España ya dicen que está más cerca de seguir su carrera en América del Norte que en el Atlético de Madrid, debido a que la semana próxima vence el vínculo con la exfigura del Barcelona e integrante de la selección uruguaya y aún no mantuvieron contacto para ofrecerle la renovación.

Es más, se indicó que Henderson, como responsable deportivo del club, sostiene que esperan contar con el astro y capitán de la selección argentina para la temporada 2023, cuando a Messi finalice su contrato con el París Saint Germain, para conformar la dupla ofensiva con Suárez en reemplazo de la actual del francés Blaise Matuidi con el argentino Gonzalo Higuain.

Además del ex River Plate, en el plantel se mantienen para el próximo año los defensores Nicolás Figal (ex Independiente) y Leandro González Pirez (ex Ríver).