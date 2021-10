Interna que promete una dura pelea en el sindicato de la Madera de Posadas

Aunque falta para las elecciones pautadas para junio de 2022, la interna en el Sindicato de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP) se recalienta desde ahora como las temperaturas que aquejan a esa ciudad misionera. Pasó lo que viene pasando en muchos sindicatos: la pandemia asoló y aisló a dirigentes con muchas décadas encima lo que propició el armado de internas que nacen de las propias entrañas del gremio.

El dato de siempre: el secretario general Lino Forlerón está al frente del sindicato hace 42 años y ya tiene más de 80 abriles cumplidos. De perfil híper bajo, en 2007 denunció ante los medios que el aserradero Agromadera, propiedad de la familia Macri, cerró sus puertas dejando en la calle a más de 100 trabajadores con la incertidumbre de que la empresa no los indemnizó ni suspendió.

En el caso del SOIMP, un grupo de vocales que conforman el Consejo Directivo actual «nos abrimos porque cuando fuimos a buscar participación no nos tomaron en cuenta; nos dieron una comisión de fútbol, para encuentros de madereros», cuentan desde el bunker del Frente Amplio Maderero (FAM) que van a presentarse a elecciones con la lista «Rojo y Verde». Sin embargo, esa migaja que les tiraron fue el disparador «para entrar en contacto con otros compañeros que nos contaban de las problemáticas y que nadie escuchaba».

Aportan que «el sector está trabajando fuerte, y que en la mayoría de las empresas no hay pago de horas extras y se trabajan hasta 12 horas con una salario promedio de 35.000 pesos brutos».

Cuentan que a la par estos dirigentes que armaron el FAM -ellos son Pablo Agustín Báez, Marcelo Núñez, Ruben Leal y Laurindo Ferreyra- se formaron gremialmente «hace más de 2 años aunque que tuvimos que ir a buscar formación sindical a otros gremios porque ni eso dan en el SOIMP. Fue así que conocimos a Lorenzo Barrientos, del gremio de papeleros, que nos enseñó y eso nos permitió acompañar a nuestros compañeros que fueron abandonados por los dirigentes durante la pandemia porque son jubilados».

Denuncian y proponen revertir el «mucho trabajo en negro y precarización que hay en el sector con remuneraciones por debajo de los convenios. Es frecuente ver que no haya recategorizaciones, además de que la obra social no funciona». Una muestra de que algo no anda bien en el sindicato: en su página web aún figura como secretario Adjunto Avelino González, quien murió de coronavirus en junio de 2021 (aparentemente sería la Comisión Directiva del período 2014 – 2018). Hoy su lugar lo ocupa Patricia Acosta.

https://www.soimp.org/index.php/features/autoridades

Más caldo al asunto: la oposición, previo a la convocatoria de la Asamblea para nombrar a los miembros de la Junta Electoral, presentó una carta para que le entreguen información referida a la cantidad de afiliados, deudas exigibles y situación financiera del sindicato y el último balance. Por ahora esperan respuesta.