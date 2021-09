Inventaron una Fake News sobre el ex ministro Gollan y la oposición se hizo eco (audio) – NCN

Durante la jornada de ayer circulo una Fake News que aputanaba directamente al candidato a Diputado por el Frente de Todo, Daniel Gollan, donde se lo acusaba de una frase que no dijo.

“La foto, con un poco de platita más en el bolsillo, es otra cosa” es la expresión que le adjudicaron al exministro de Salud bonaerense, y que tuvo la reacción generalizada de los funcionaros de Juntos por el Cambio, que ni squieran chequearon si era verdad o no.

“La foto con un poquito más de platita en el bolsillo……” Gollan pic.twitter.com/lgWXYjzF48 — WW (@WolffWaldo) September 23, 2021

Lo que realmente ocurrió es que, en medio de un diálogo con Radio Con Vos, el candidato oficialista interpelaba el resultado de las PASO y manifestó que: “La economía es (la razón) principal; una PASO en medio de una pandemia, la primera elección de la historia que se realiza saliendo de una pandemia, pero con el shock postraumático que genera; acá se analizan las cosas como que acá no pasó una cosa muy dura en el mundo. Se analiza con valores como que no existió pandemia, la pandemia deja secuelas muy grandes en la sociedad”.

Las declaraciones de Gollán habla de ellos que de “la gente”. La “platita” parecería ser lo único que le importa al kirchnerismo. Alguien que les avise que los principios no se compran. pic.twitter.com/8fBjif6NYl — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) September 23, 2021

“Ahora, si vos me querés preguntar por una cuestión de la foto… de las fotos, porque la de Larreta, Negri, Santilli y los mariachisparece que no se le da mucha importancia… Si uno toma el tema de las fotos que nos molestaron, claro que sí… Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora esta semana charlando en un barrio, que no fue a votar ‘porque estamos mal’, me dijo. Y alguien del grupo le preguntó: ‘¿Te molestó la foto?’. ‘Mirá, la foto con un poco de platita más en el bolsillo, je, es como que es otra cosa…’. Y eso es lo que valora la gente”.

“La gente valora un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo”, concluyó.

Mucho La vida por Perón! – La vida por Perón! pero lo que piensan de vos es esto, cumpa #UnPocoMásDePlatita pic.twitter.com/v0yfCpplgb — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 23, 2021

Pero como es común en este tipo de casos, la frase fue sacada de contexto y puesta en boca de Gollan, haciendo así virilizar un discurso falso, generando la reacción de un público que claramente “cree” en el mensaje y generan una opinión basada en mentiras.



El propio candidato salió rápidamente a comentar lo sucedido, pero cuando los medios masivos de comunicación (malintencionados), apoyados por los funcionarios opositores, hacen su trabajo, nada puede parar la noticia falsa.