Iowa prohibió el aborto desde la sexta semana de embarazo

El estado estadounidense de Iowa prohibió por ley el aborto después de la sexta semana de embarazo, en un nuevo embate de sectores conservadores contra los derechos reproductivos de las personas gestantes.

La aprobación de la ley en la Legislatura de Iowa, la noche del martes, llegó un año después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara un fallo que durante 50 años protegió el aborto en todo el país, dejando el tema en manos de los estados.

La medida se aprobó con los votos de los legisladores del Partido Republicano, y la gobernadora, la republicana Kim Reynolds, dijo que la promulgará el viernes porque «la justicia para los no nacidos no debe demorarse», informó la cadena NBC News.

Si no es bloqueada por un tribunal, la ley regiría desde que Reynolds la firme, lo que podría hacer que las clínicas de salud reproductiva, así como las mujeres con citas programadas para los próximos días y semanas, intenten acelerar sus procedimientos.

Mientras la ley no sea promulgada, el aborto sigue siendo legal en Iowa hasta la semana 20 de embarazo.

Médicos y médicas aseguraron que se verán obligados a considerar abandonar el estado si ya no pueden administrar legalmente la atención de la salud reproductiva / Foto archivo: AFP.

El proyecto de ley prohíbe los abortos a partir de la sexta semana de embarazo o a partir de que se escuche por primera vez el pulso fetal a través de una ecografía.

No obstante, contiene excepciones en caso de que sea necesario proteger la vida de la madre, en abortos espontáneos y anomalías fetales incompatibles con la vida.

Asimismo, incluye excepciones para embarazos resultantes de violación e incesto.

Para que se apliquen esas excepciones, la violación debe haberse denunciado a las fuerzas del orden o a un «organismo sanitario público o privado» -lo que incluye al médico de cabecera- en un plazo de 45 días.

El incesto debe haberse denunciado a cualquiera de esos funcionarios o entidades en un plazo de 140 días.

Tonight the Iowa legislature has passed — for a second time and by wider margins—legislation to protect life and end abortion at a heartbeat.

The voices of the unborn and their elected representatives will not be silenced any longer!

Congrats to the Iowa House and Senate! pic.twitter.com/DEI2tVwNqR

— Kim Reynolds (@KimReynoldsIA) 12 de julio de 2023