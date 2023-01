Irán advirtió a Francia por las caricaturas ‘insultantes’ contra Jamenei

Irán advirtió este miércoles a Francia que responderá de manera «firme» por la publicación de caricaturas «insultantes» contra el líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Ali Jamenei, en el famoso semanario satírico parisino Charlie Hebdo.

La revista difundió decenas de dibujos que representan a la personalidad religiosa y política más importante del país.

Se trata de caricaturas seleccionadas en un concurso lanzado en diciembre, ante la ola de protestas en Irán tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda arrestada por presuntamente incumplir el estricto código de vestimenta de las mujeres.

«El acto insultante e indecente de una publicación francesa de difundir caricaturas contra la autoridad religiosa y política no quedará sin una respuesta efectiva y firme», declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, en su cuenta de Twitter.

«No permitiremos que el gobierno francés se pase de la raya. Definitivamente han tomado el camino equivocado», subrayó.

The Islamic Republic’s Foreign Ministry has summoned France’s ambassador over the French satirical magazine @Charlie_Hebdo_‘s cartoons mocking Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei.

The magazine’s special issue on Khamenei cartoons will be published Saturday. pic.twitter.com/pKhFkrjV3n

— Iran International English (@IranIntl_En) January 4, 2023