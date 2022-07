Irán detuvo a diplomáticos extranjeros por ‘espionaje’

Los Guardianes de la Revolución detuvieron a los diplomáticos extranjeras que «espiaban» en el país.

Los Guardianes de la Revolución, un cuerpo de elite de la seguridad de Irán, detuvieron a diplomáticos extranjeros acusados de «espionaje», aunque se desconoce cuántos son los arrestados y de qué nacionalidades.

«El servicio de inteligencia de los Guardianes de la Revolución identificó y detuvo a diplomáticos de embajadas extranjeras que espiaban en Irán», dijo la agencia oficial Fars y la TYV estatal.

Aunque una primera información de Fars señaló que un diplomático británico había sido expulsado del país, la televisión estatal dijo que solo fue sacado de «la zona» donde se produjeron las detenciones después de haber «llevado a cabo operaciones de inteligencia» en «zonas donde se realizaban» maniobras militares.

El ministerio británico de Asuntos Exteriores desmintió por su parte la detención de un diplomático de su país en Irán y calificó de «falsas» las informaciones de la prensa iraní.

#BREAKING A @FCDOGovUK spokesperson says «reports of the arrest of a British diplomat in Iran are completely false.” https://t.co/axYEDAaOVC

— Iran International English (@IranIntl_En) July 6, 2022