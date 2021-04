Irán dice que su decisión de enriquecer uranio al 60% es una respuesta a sabotaje de Israel – Télam

Irn asegura necesitar el uranio enriquecido para fines mdicos

El presidente de Irn, Hasan Rohani, dijo este martes que la decisin del pas de aumentar al 60% el enriquecimiento de uranio es una respuesta a un ataque atribuido a Israel contra su planta nuclear subterrnea de Natanz.

La puesta en marcha de centrifugadoras avanzadas y la produccin de uranio enriquecido “es la respuesta a su maldad”, expres Rohani en un mensaje dirigido a Israel.

“Lo que hicieron se llama terrorismo nuclear”, afirm en declaraciones televisadas, refirindose a una explosin en la madrugada del domingo que dej sin electricidad la principal instalacin nuclear de Irn, en el centro del pas. “Lo que nosotros hacemos es legal”, asegur el mandatario.

Israel no confirm ni desminti su implicacin, pero la radio pblica y mltiples diarios del del pas dijeron que se trataba de una operacin de sabotaje de la agencia de espionaje Mosad, citando fuentes de inteligencia no identificadas.

Rohani seal que los organismos de seguridad de Irn an no haban presentado un informe definitivo pero que el incidente pareca ser un “crimen de los sionistas”, en alusin a Israel”

Los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times informaron lo mismo, citando a funcionarios de la inteligencia local.

Rohani seal que los organismos de seguridad de Irn an no haban presentado un informe definitivo pero que el incidente pareca ser un “crimen de los sionistas”, en alusin a Israel, inform la agencia de noticias AFP.

El enviado de Irn ante el Organismo Internacional de la Energa Atmica (OIEA), Kazem Gharibabadi, escribi en Twitter que haban comenzado las medidas preparatorias para permitir el enriquecimiento. “Prevemos acumular el producto la semana que viene”, asegur Gharibabadi.

El anuncio de Irn de el martes de intensificar el enriquecimiento complica las conversaciones en curso en Viena destinadas a salvar el acuerdo nuclear de 2015 entre Irn y las potencias mundiales que empez a romperse en 2018 por decisin unilateral del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La decisin de Irn lo dejar ms cerca del umbral del 90% de enriquecimiento que permite un uso militar y acortar el tiempo para construir una bomba atmica”

La decisin de Irn lo dejar ms cerca del umbral del 90% de enriquecimiento que permite un uso militar y acortar el tiempo para construir una bomba atmica, un objetivo que la Repblica Islmica siempre neg tener pero que preocupa a los otros miembros del acuerdo que -a excepcin de Alemania- s poseen armas nucleares.

En virtud del acuerdo nuclear, Irn se haba comprometido a mantener el enriquecimiento en un 3,67% , aunque en enero lo aument al 20% por la retirada de Estados Unidos del pacto y su decisin de volver a imponer sanciones a Tehern.

Israel prometi en varias oportunidades que impedir que Irn desarrolle una bomba atmica, lo que considera una amenaza para su propia existencia.

Adems se opone firmemente a los esfuerzos del presidente estadounidense, Joe Biden, por revivir lo que considera un acuerdo nuclear defectuoso entre Irn y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU ms Alemania.

Irn asegura necesitar el uranio enriquecido para fines mdicos, y Gharibabadi dijo en su tuit que el nuevo material “mejorar significativamente tanto la calidad como la cantidad de los productos radiofarmacuticos””

El acuerdo, alcanzado cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama, prometa a Tehern un alivio en las sanciones a cambio de aceptar lmites en su programa nuclear.

Estados Unidos dijo el martes que apoyaba a Israel pero que segua comprometido con las conversaciones sobre Irn a pesar del plan de enriquecimiento.

Rohani afirm que Israel quera privar a Irn de su influencia en las conversaciones de Viena. “Quieren que tengamos las manos vacas durante las negociaciones, pero iremos all con las manos ms llenas”, asegur el mandatario.

Agreg que Irn haba puesto en marcha las centrifugadoras avanzadas y el mayor enriquecimiento para que Israel “entendiera que no puede impedir” que usen su tecnologa. Tambin prometi que la actividad nuclear de Irn ser “ciertamente pacfica” y estar bajo la supervisin del OIEA.

Irn asegura necesitar el uranio enriquecido para fines mdicos, y Gharibabadi dijo en su tuit que el nuevo material “mejorar significativamente tanto la calidad como la cantidad de los productos radiofarmacuticos”.