Irán ejecutó a un británico-iraní por espionaje y el Reino Unido responde con sanciones

Irán ejecutó este sábado en la horca a un exalto cargo de Defensa iraní que estaba acusado de espiar para los servicios de inteligencia británicos y Reino Unido respondió con sanciones al fiscal general iraní.

Alireza Akbari, de 61 años y doble nacionalidad británica-iraní, fue condenado por «corrupción en la tierra y atentar contra la seguridad interior y exterior del país por pasar información de inteligencia» al Reino Unido, informó este sábado Mizan Online, la agencia de información de la autoridad judicial.

Su ejecución se produjo tres días después de que se anunciara la condena a muerte.

Akbari fue presentado por las autoridades como un «espía clave» del Servicio de Inteligencia Secreto (SIS) británico, más conocido como MI6.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, calificó la ejecución como una acción «despiadada y cobarde» y su ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly, afirmó que ese «acto de barbarie no quedará sin respuesta».

El gobierno británico «convocará al encargado de negocios iraní para transmitirle nuestro repudio», agregó.

I am appalled by the execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran.

This was a callous and cowardly act, carried out by a barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with Alireza’s friends and family.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 14, 2023