Irán entregaría drones a Rusia para usarlos en Ucrania

El Gobierno de Estados Unidos dijo este lunes tiene «información» que indica que Irán está planeando suministrar a Rusia cientos de drones con capacidad de equiparlos con armas de combate para usar este mismo mes en la guerra en curso en Ucrania.

«El Gobierno iraní se está preparando para proporcionar a Rusia hasta varios cientos de UAV (vehículos aéreos no tripulados), incluyendo UAV con capacidad de armas, en un plazo expedito», dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a periodistas.

Sullivan señaló que la información recibida por Estados Unidos respaldaba las opiniones acerca de que el ejército ruso tiene problemas para mantener su capacidad armamentística tras pérdidas importantes en Ucrania desde el inicio de la invasión, hace más de cuatro meses,

«Nuestra información indica, además, que Irán se está preparando para entrenar a las fuerzas rusas en el uso de estos UAV, con sesiones iniciales de entrenamiento programadas para comenzar a inicios de julio», agregó, citado por la agencia de noticias AFP.

National Security Adviser Jake Sullivan: «Our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs on an expedited timeline.» pic.twitter.com/mQXrKHPqKC

— CSPAN (@cspan) July 11, 2022